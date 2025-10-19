Vineri am fost furioasă. Am vrut sa vin să fac emisiune pentru că țara lui „merge și așa” trebuie să se oprească. Incompetența ucide. Despre asta e vorba.

Unii se bucură de moartea unor oameni și instigă la ura și violență, eu îmi doresc că noi toți să readucem liniștea în țară, pacea, ordinea și să ne luăm țară înapoi

Spuneam că n-am deschis televizorul, vineri am avut o furie cumplită. Am așteptat să văd informații reale, direcțiile către care merg lucrurile, și astăzi dimineață m-am uitat să văd ce s-a întâmplat, m-am îngrozit.

Atâtea scenarii aruncate, oamenii sunt direcționați către povești, teorii ale conspirației, aruncate că să distragă atenția de la lucruri importantă și de la vinovați și de a compromite mișcarea suveranistă

De vineri s-a încercat la „latrina 3” ...

Eu îl apreciez pe Makaveli pentru că noi, românii, trebuie să luăm atitudine altfel. Nu e rost de campanie electorală.

Statul român trebui reformat din temelii. Aici e vorba de infecția gravă și adâncă încât instituțiile și răul nu se pot tăia decât de la rădăcini.

Azi am văzut o explozie de explozii. Sunt tot mai multe pentru că sunt mulți incompetenți, pentru că oamenii plătesc facturi uriașe și sunt batjocoriți de firme private.

În seara asta 14.000 de familii stau fără gaze în case pentru că o companie străină, deși a reparat la față locului, a considerat că nu poate să dea drumul astăzi a gaze. Că n-au oameni. Am primit comunicat că mâine de la 9.

Distrigaz are obligații, și Arafat care s-a lăudat și ne a spus că e pregătit...

O să va arăt și atribuțiile celor de la Distrigaz și care primesc mii de lei că să ne facă nouă servicii.

Să răspundă cei care nu și fac treaba, un simplu sigiliu nu rezolvă problema. Tragedia putea fi mai mare. Cine răspunde. Mortul e de vină. Procesul va dura ani și nu va plăti nimeni.

Fiecare caută să câștige din această situație.

Moșteanu nu a făcut armata, de ce nu l-au întrebat de ce nu a făcut o? Aveți curaj să spuneți public? Nu, că sunteți laș

Aveți curaj să explicați de ce atâtea exerciții, pentru ce, are cineva curaj să explice de ce Germania s-a trezit să vadă starea de sănătate a bărbaților?