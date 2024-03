Anca Alexandrescu, cunoscută pentru abilitatea sa de a dezvălui jocurile din culisele politice, a comentat această declarație a primăriței din Câmpulung într-o intervenție la Realitatea Plus.

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a analizat cu perspicacitate această mișcare politică neașteptată a primăriței, aducând în discuție posibilele interese ascunse care ar putea influența astfel de acțiuni publice.

„Eu simt nevoia sa intervin intrucât cumva ma simt vizata. Doamna Lasconi face niste afirmatii despre jurnalistii care invita liderii USR si care ar avea un punctaj, vezi Doamne, de la partid.

Eu am invitat-o pe doamna Lasconi de doua ori pana acum la emisiune, si nici macar nu s-a catadicsit sa raspunda la mesajele mele.

In schimb au venit in platou si domnul Drula, si domnul Barna, si domnul Vlad Voiculescu, și o provoc pe doamna Lasconi sa vina in platou la Culisele Statului Paralel sa aduca dovezile ca sunt interviurile platite, pentru ca eu constat ca domnia sa merge la televiziuni cu dedicatie. Adica la Digi24 si la Prima TV unde am aratat de foarte multe ori ca se duc anumite personaje din politică: Domnul Dâncu, si alte personaje care se simt bine in aceste platouri de televiziune.

Imi pun intrebarea de ce doamna Lasconi nu merge in alte platouri de televiziune, pentru ca eu nu am niciun punctaj, decat de la telespectatori, nimeni altcineva nu imi da un punctaj. Iar eu am pus intrebarile care au venit de la telespectatori si intrebarile pe care le aveam pentru liderii USR.

Astept ca doamna Lasconi sa vina sa lamureasca aceste chestiuni, pentru ca mi se pare ca ne trimite cumva dupa fenta doamna Lasconi, incearca sa-si faca campanie, nu inteleg pentru ce, dar aceasta ascundere dupa vezi Doamne interviuri aranjate suna foarte ciudat. Incep sa cred ca doamna Lasconi are un anumit rol. Adica nu merge decat acolo unde se simte domnia sa confortabil, dar arunca cu noroi in celelalte emisiuni unde nu catadcsește să vină.

Inteleg ca doamna Lasconi ar fi facut ceva pe acolo la Campulung, si ar fi dorit sa faca ceva treaba si pe la Bruxelles, dar ar face bine sa aibe sinceritatea si curajul, cum a fost un jurnalist inainte sa fie politician, sa vina in toate platourile de televiziune si sa faca aceste afirmatii ochi in ochi cu cei care i-au invitat pe ceilalti lideri USR.

Nu stiu de ce doamna Lasconi a refuzat invitația mea, domnia sa trebuie sa explice acest lucru, pentru că eu i-am oferit posibilitatea de mai multe ori sa vina, nici macar, repret, nu a avut bunul sit sa raspunda mesajelor noastre. Am sa-I reinnoiesc invitatia doamnei Lasconi, poate vine sa ne si spuna care este punctajul de la partid de care vorbeste domnia sa”, a spus Anca Alexandrescu.

