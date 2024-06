"Asa cum am anuntat la ultima emisiune, inainte sa plec in vacanta, eu am trimis inca o solicitare la SRI pentru a lamuri o serie de afirmatii din comunicatul emis de Coldea. Am fost convinsa ca Florian Coldea minte cu nerusinare si incearca sa dezinformeze cetatenii si pe noi, presa, dar cel mai grav este ca a sustinut lucruri contrar realitatii.

Nu este vorba despre o institutie oarecare, ci de SRI, iar insinuarile pe care generalul Florian Coldea le-a facut in comunicatul sau sunt extrem de grave. Domnia sa insinua ca este inca ofiter activ prin prisma faptului ca se supune tuturor regulilor pe care le-a enumerat acolo, conform legii celei care sunt in dreptul ofiterilor activi. In afara de asta, sugera ca i s-a reiinoit avizul de securitate, creind senzatia ca avizul de securitate pe care il detine este similar cu cel avut inainte de a trece in rezerva", a explicat, miercuri, jurnalista.

Anca Alexandrescu a aratat, astfel, ca a trimis catre SRI niste intrebari suplimentare, raspunsuile la aceste intrebari fiind primite marti seara.

"Din raspunsul primit, reiese foarte clar ca generaul Florian Coldea minte cu nerusinare si incearca o strategie extrem de grava: sa lipeasca SRI de faptele sale, creind cu buna stiinta senzatia ca domnia sa a beneficiat, practic, de protectia SRI si ca SRI-ul a stiut absolut tot despre activitatea pe care a desfasurat-o dupa momentul in care a intrat in rezerva".

Jurnalista a precizat ca acest lucru este complet neadevarat: "Nu este asa. Domnia sa a beneficiat intr-adevar de un aviz de securitate, dar strict pentru pozitia sa de personal civil, in calitate de profesor la Academia de Informatii Mihai Viteazul. Doar pentru faptul care are acces la numele si la fetele studentilor de la SRI. Cum probabil se stie, studentii de la SRI sunt secretizati tocmai pentru ca ei - dupa ce vor termina academia - vor ocupa diverse pozitii si nu trebuie sa se stie in spatiul public cine sunt".

Anca Alexandrescu a subliniat, in context, ca accesul lui Florian Coldea la informatii nu este pentru informatii secrete, de natura celui avut inainte de a trece in rezerva, ci doar pentru faptul ca era profesor la Academia SRI.

Potrivit realizatoarei emisiunii "Culisele Statului Paralel", "a doua mare minciuna" este ca si-a suspendat raporturile de serviciu cu Academia Mihai Viteazu, cerand concediu.

"Este adevarat doar partial. Domnia sa nu mai precizeaza si faptul ca in anul urmator universitar nu va mai fi profesor, lucru pe care SRI il lamureste in acest comunicat", a spus Anca Alexandrescu.

Ea a aratat ca este extrem de important de retinut faptul ca Florian Coldea este "PERSONAL CIVIL". "Scrie clar, negru pe alb, SRI", a afirmat aceasta.

Ea a mentionat, in schimb, ca nu a primit un raspuns legat de legaturile lui Coldea cu Albania.

"Imi spun cei de la SRI ca nu se incadreaza in categoria informatiilor pe Legea 544, ceea ce mie imi arata ca acolo este o problema uriasa. Din informatiile pe care le am, intr-adevar, personalul civil trebuie sa comunice atunci cand pleaca din tara, dar nu si ce face acolo. Aici e intrebarea: daca SRI a avut cunostinta sau nu de legaturile la nivel inalt ale lui Florian Coldea cu Edi Rama si cu celelalte personaje dubioase din anturajul premierului albanez.

Mai mult, la intrebarea noastra in legatura cu folosirea informatiilor secrete de catre Florian Coldea, pe care le-a dobandit in pozitia de prim adjunct SRI, in activitatea pe care a avut-o dupa ce a trecut in rezevra, SRI lasa loc la interpretari spunand ca in momentul in care vor avea date certe despre acest tip de informatii folosite de Coldea, vor sesiza institutiile abilitate. Iata ca SRI nu spune ca nu are date, ca nu a folosit dl Coldea. Ramane si aici sa vedem ce se intampla in perioada urmatoare", a mai spus jurnalista.

Ea a atras atentia asupra faptului ca potretul pe care presa l-a facut "este cel real, nu cel pe care a incercat sa il deseneze in comuncatul de presa".