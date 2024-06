Dezvăluirile despre Coldea au apărut în presa albaneză

Generalul Florian Coldea a fost angajat, în 2023, în postul de consilier al premierului albanez Edi Rama. Coldea a fost consultant pe probleme de securitate al actualului premier pentru 7.000 de euro pe lună. După apariția acestor informații, numeroase întrebări au rămas fără răspuns, potrivit Realitatea Plus. Se știa, la vârful serviciului SRI, despre legătura lui Coldea cu Albania? A anunțat Dorina Coldea, generalul SRI activ și soția fostului adjunct din serviciu, despre angajamentul soțului său?



Pe site-ul oficial al serviciului scrie negru pe alb ”La părăsirea instituţiei în orice mod, angajaţii SRI au obligaţia, prin lege şi prin angajamentul semnat la încadrare, de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile pe care le-au desfăşurat sau de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor”.



Cu alte cuvinte, lucrul pentru un guvern străin, al unei țări non-membre UE, ridică problema posibilității scurgerii de informații deținute de fostul nr.2 în SRI. Florian Coldea trebuia să raporteze fostului loc de muncă înaintea acceptării noii slujbe. Aici apare întrebarea dacă SRI a știut de noua funcție a lui Florian Coldea și dacă da, cine și-a dat acordul pentru acest lucru.



Totodată, presa de la tirana ridică o problemă importantă legată de activitatea lui Florian Coldea ca și consilier al premierului Edi Rama. Au fost firmele lui Coldea răsplătite cu proiecte strategice albaneze?



Gazeta Standard, un ziar din Albania, remarcă, într-un material incendiar:



„D’Alema, Blair, Duçka, McGonigal și recent românul Coldea au în comun faptul că toți sunt sau au fost consilieri ai lui Rama, consilieri ai guvernului albanez. Zi de zi ies la lumină scandalurile legate de unii dintre acești indivizi. Românul Coldea, conform presei românești, e în afaceri cu cartelul de droguri mexican Sinaloa. Cine i-a angajat pe acești oameni să lucreze pentru Albania? Cum sunt plătiți? Cât sunt plătiți? Cine îi plătește?” (...) Ce companii ale lor sau din anturajul lor au fost favorizate de proiectele strategice albaneze?



Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut un punct de vedere de la SRI despre o eventuală informare făcută de Florian Coldea cu privire la colaborarea cu premierul Albaniei. Până la acest moment, nu am primit niciun răspuns.