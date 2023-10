Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a prezentat un raport internațional unde experții descriu în detaliu bogăția din subsolurile teritoriului pe care se desfășoară în prezent conflictul armat.

„Vreau sa demonstrez inca o data in aceasta seara ca ceea ce am spus este perfect adevarat: ca nu este vorba de o lupta religioasa, asa cum sustinea dl. Pricina aseara, ci este pur si simplu o lupta pe resurse economice.

Este vorba de o harta a resurselor de gaze naturale si petrol amestecate, pentru ca sunt mai multe zacaminte amestecate care se afla in Marea Mediterana, descoperite in urma cu aproximativ 10 ani si despre care se vorbeste intr-un raport din anul 2019 al UNCTAD.

Acest raport spune urmatorul lucru: resursele de petrol si gaze naturale din teritoriul palestinian ocupat ar putea genera sute de miliarde de dolari pentru dezvoltare. Geologii si economistii de resurse au confirmat ca teritoriul palestinian ocupat se afla deasupra unor rezerve considerabile de bogatie de petrol si gaze natural in zona C din Cis-Iordania si coasta meditereana de langa Fasia Gaza. Potrivit unui studiu recent, noile descoperiri de gaze naturale din bazinul Levantului sunt in intervalul de 122 de trilioane de picioare cubi, in timp ce petrolul recuperabil este estimat la 1,7 miliarde de barili, potrivit studiului intitulat cont costul economic al ocupatiei pentru poporul palestinian, petrolul si gazele naturale nerealizate.

Alexandra Păcuraru: „Anca Alexandrescu a primit amenințări. Cineva a pus preț de 10.000 de euro pe viața ei”

Acest lucru ofera oportunitatea de a distribui si imparti 524 de miliarde de dolari intre diferitele parti din regiune si de a promova pacea si cooperarea, noteaza studiul “Petrol si gaze palestiniene”. Aceste fonduri ar putea finanta dezvoltarea socioeconomica in aceasta zona, adica Fasia Gaza, ca parte a agendei 2030 a Natiunilor Unite. Asta se spune intr-un raport oficial. Cu toate acestea, pana acum, popoporului palestinian i s-a interzis sa exploateze rezervele de petrol si gaze din propriul teren si apa pentru a-si satisface nevoile energetice si pentru a genera venituri fiscale din export.

Acest lucru mareste atat costurile de oportunitate, cat si costurile totale suportate de poporul palestinian ca urmare a ocupatiei, arata studiul.

Deci, cum au blocat acuma israelienii Gaza: taindu-le energia si apa. Am vrut sa va arat in aceasta seara este ca de fapt in zona respectiva sunt niste resurse uriase 524 de miliarde de dolari care ar trebui impartite intre tarile din zona. Sigur, sigur si Israelul s-ar afla la aceasta masa.

Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre jocurile de culise: Coalitia nu se va rupe. Va intra în scenă un nou personaj central. Posibilul sfârșit al Grupului de la Cluj

Palestina nu este lasata sa exploateze aceste resurse, odata cu incurajarea palestinienilor sa paraseasca zonele pentru ca Israelul sa poata ataca gruparea Hamas. Va e foarte clar ca acolo se poate intampla orice.

Saptamana trecuta am vorbit de o alta ruta, și de faptul ca americanii sunt direct interesati in acea ruta, un cordior de gaze care exista de mai multa vreme, care a fost inchis si care, sigur, daca s-ar redeschide, ar deranja foarte grav Iranul.

Dar, daca va aduceti aminte, inainte sa inceapa aceasta tragedie, acest masacru, a comentat presa din intreaga lume faptul ca Benjamin Netanyahu s-a confruntat cu acele proteste de strada in urma miscarilor produse de ONG-uri finantate de Soros. Si aici am sa va aduc in aceasta seara, dovada, conform presei americane si cautand, dupa ce am citit in presa americana in urma cu cateva zile, faptul ca dl. Soros a finantat printr-o fundatie miscarea Hamas. Mai mult de atata, in luna martie 2017, asta apropo de faptul ca aseara dl. Pricina imi spunea de schimbarile care s-au intamplat si eu intrebam unde am fost noi toti in aceasta perioada. Pentru ca toate aceste schimbari, atat in Europa cat si in America, s-au intamplat sub ochii nostri. Dar ne-am facut ca nu le vedem.

Pentru ca dl. Soros, in anul 2007, in luna martie 19 martie, publica in Financial Times un text care spunea asa: America si Israelul trebuie sa deschida usile pentru Hamas. Era imediat dupa alegerile din Gaza, cand Hamas-ul a castigat. De altfel, s-au dus bani foarte seriosi din partea lui Soros catre aceasta fundatie. Ma intreb maine de ce vine Biden, ca sa recunoasca faptul ca a urmat ceea ce le-a indicat Soros. Atat Europa Occidentala, cat si America si-au deschis portile Hamasului, astfel incat astazi traiesc cu frica atatia oamenii din Belgia, din Franta, din Londra”, a spus Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu despre refuzul lui Volodimir Zelenski de a se adresa Parlamentului: "O obrăznicie fără margini!"