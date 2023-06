Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a facut duminica dezvaluiri explozive legate de negocierile din interiorul principalelor partide care formeaza Coalitia de guvernare, PSD si PNL, privind rotativa premierilor. Potrivit jurnalistei, in interiorul PSD exista in prezent "o starea de tensiune" generata de situatia sociala instabila provocata de criza majora din Educatie. De altfel, potrivit jurnalistei, mai multe scenarii au fost luate in calcul in interiorul PSD in aceasta perioada, parerile fiind impartite. S-ar fi discutat, astfel, chiar si despre o motiune de cenzura, iesirea de la guvernare si un guvern minoritar.