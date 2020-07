Anca Alexandrescu, despre interviul luat, în exclusivitate, lui Liviu Dragnea, în închisoare: „Nu mai vrea să facă politică”

Liviu Dragnea a rupt tăcerea după mai bine de un an de la încarcerarea sa la Rahova pentru trei ani și jumătate în „dosarul angajărilor fictive”. În exclusivitate la Realitatea PLUS, fostul lider al PSD a răspuns timp de cinci ore întrebărilor Ancăi Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS și coordonator al site-ului realitateadinpsd.net, despre tot ce nu a putut vorbi de când se află la închisoare. A fost primul interviu de la arestarea sa, pe 27 mai 2019.

Noi sancțiuni pentru Liviu Dragnea la Rahova, după retragerea dreptului la muncă

„I s-a retras dreptul la munca, s-a inrautatit statutul său. (...) Si azi (vineri, 3 iulie - n.red.) a fost la comisie si urmeaza si alte sanctiuni. O sa aflam ce tip de sanctiuni va mai primi doar pentru ca a vorbit”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Ea a explicat din nou cum au decurs lucrurile după ce a cerut aprobare pentru interviul cu Liviu Dragnea de la Adminstrația Națională a Penitenciarelor (ANP).

„Înainte de a avea această discutie cu interviul, am spus ca vorbesc cu el la telefon. Am facut solicitare pentru această întalnire online, cu o zi inainte, cu toate datele de identificare. Se presupune ca ei verifica (ANP). În aproximativ două ore am primit cofirmarea. (...) E clar ca au supravegheat absolut tot. Nu am vorbit 5 minute, am vorbit două ore”, a afirmat Alexandrescu.

Primul interviu din spatele gratiilor acordat de fostul lider PSD Liviu Dragnea, luat de fosta sa consilieră Anca Alexandrescu, a fost difuzat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în patru episoade, timp de o săptămână, începând din 25 iunie.

Liviu Dragnea nu mai vrea să facă politică

Liviu Dragnea nu mai vrea să facă politică și regretă că , din cauza politicii, și-a expus copiii și actuala parteneră de viață - Irina Tănase. Acesta a fost răspunsul dat fostei sale consiliere în interviul acordat din închisoare.

„Mi-a zis că nu mai vrea să fac- politică, i-a ajuns, din mai multe puncte de vedere. Probabil si el are un regret ca nu a mers pana la capat cu anumite lucruri. Nu mi-a spus direct acest lucru. (...) Liviu Dragnea spunea ca nu va putea sa repare niciodata ce le-a facut copiilor lui și Irinei”, a mai declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

„Nu cred ca Liviu Dragnea a avut un scop anume. Avea un of de multe luni bune” a explicat Anca Alexandrescu referitor la motivul pe care l-ar fi avut fostul președinte PSD pentru a da un interviu din închisoare.

„Voi găsi o soluție să-i pun și alte întrebari și să-i fac publice răspunsurile la întrebarile respective”, a promis realizatoarea Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, amenințări după interviul cu Liviu Dragnea

Anca Alexandrescu a vorbit și despre valul de ură și jignirile pe care le-a primit personal, chiar și amenințări, după difuzarea interviului cu fostul președinte PSD Liviu Dragnea.

„Nu mă așteptam la un val de ură, de jigniri. M-a surprins. (...) Au măturat cu mine pe jos absolut toți colegii din presă. Nu mă simt vinovată cu nimic. (...) Valul de ură și de jigniri pe care le-am primit (...) Un actor de la Teatrul de Comedie mi-a urat ca cei doi copii ai mei să pățească ce a pățit acea adolescentă de 17 ani”, a mărturisit Anca Alexandrescu, vineri, la Realitatea PLUS, după difuzarea interviului cu Liviu Dragnea.

„Eu nu am ascuns niciodata, mi-am asumat inclusiv ca am lucrat cu el (Dragnea - n. red.) (...) E un om cu care am lucrat, ca si cu Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă. Mi-am asumat. (...) Cred ca am facut orice alt lucru pe care il facea un jurnalist. Eu am fost jurnalist. Am plecat in 1996 de la Evenimentul zilei, am lucrat cu Ion Cristoiu, cu Sorin Roșca Stănescu”, a mai spus Anca Alexandrescu.