„Policlinica Morarilor, sectorul 2, București, capitală europeană 2025! Acesta este rezultatul guvernării locale useriste! În 2018, Gabriela Firea a făcut proiectul de reabilitare. A venit Nicușor Dan și a oprit tot! Policlinica este în administrarea ASSMB, unde șef informal a fost Vlăduț Magicianul! Noul consilier de la Cotroceni! Așa arată capitala „proeuropeană” după 5 ani de administrație useristă! Facem dreptate la București! Să înceapă despăducherea!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.