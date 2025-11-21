mediaTRUST a analizat în perioada 13 - 20 noiembrie 2025 prezenţa în presa online și social media a candidaţilor care participă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ne-am îndreptat atenţia asupra a doi indicatori, respectiv numărul de articole/postări difuzate şi audienţa generată de acestea.
Asttle, cei 18 candidaţi au fost menţionaţi în 16,199 materiale:
Anca Alexandrescu, candidat independent susţinut de alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti” – 3,145 menţiuni
Ciprian Ciucu, candidat PNL – 2,968 menţiuni
Cătălin Drulă, candidat USR – 2,713menţiuni
Daniel Baluţă, candidat PSD – 2,511 menţiuni
Ana Maria Ciceală, candidat SENS – 1,165 menţiuni
Virgil Alexandru Zidaru, candidat independent – 844 menţiuni
George Burcea, candidat POT – 624 menţiuni
Vlad Gheorghe, candidat independent – 605 menţiuni
Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent – 576 menţiuni
Gigi Nețoiu, candidat independent – 403 menţiuni
Dan Trifu, candidat independent – 181 menţiuni
Potrivit raportului, presa online rămâne principalul canal de vizibilitate, cu 11.893 mențiuni, urmată de rețelele sociale, unde au fost înregistrate 4.306 postări. În total, cei 18 candidați au apărut în 16.199 materiale.