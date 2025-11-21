Anca Alexandrescu, cel mai vizibil candidat la Primăria Generală în presa online și social media

Anca Alexandrescu este candidatul la Primăria Generală cel mai vizibil în presa online și pe rețelele de socializare, potrivit unei analize MediaTrust. În total, competitorii la fotoliul de primar general au adunat peste 16.000 de menționări, marea majoritate ale candidaților pe care și sondajele îi plasează pe primele poziții.

mediaTRUST a analizat în perioada 13 - 20 noiembrie 2025 prezenţa în presa online și social media a candidaţilor care participă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ne-am îndreptat atenţia asupra a doi indicatori, respectiv numărul de articole/postări difuzate şi audienţa generată de acestea.

Asttle, cei 18 candidaţi au fost menţionaţi în 16,199 materiale:

Anca Alexandrescu, candidat independent susţinut de alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti” – 3,145 menţiuni

Ciprian Ciucu, candidat PNL – 2,968 menţiuni

Cătălin Drulă, candidat USR – 2,713menţiuni

Daniel Baluţă, candidat PSD – 2,511 menţiuni

Ana Maria Ciceală, candidat SENS – 1,165 menţiuni

Virgil Alexandru Zidaru, candidat independent – 844 menţiuni

George Burcea, candidat POT – 624 menţiuni

Vlad Gheorghe, candidat independent – 605 menţiuni

Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent – 576 menţiuni

Gigi Nețoiu, candidat independent – 403 menţiuni

Dan Trifu, candidat independent – 181 menţiuni

Potrivit raportului, presa online rămâne principalul canal de vizibilitate, cu 11.893 mențiuni, urmată de rețelele sociale, unde au fost înregistrate 4.306 postări. În total, cei 18 candidați au apărut în 16.199 materiale.

 