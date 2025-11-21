Poliția a intensificat măsurile de siguranță rutieră, dispunând retragerea permisului auto, din motive medicale, în cazul a aproape 5.000 de șoferi în primele nouă luni ale anului. Aceste măsuri vizează persoane diagnosticate cu diverse afecțiuni fizice sau psihice care le fac inapt de a conduce, scopul fiind acela de a reduce riscurile pentru toți participanții la trafic.