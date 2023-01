"Urmaresc cu foarte mare atentie, in primul rand, pe cei care critica. Sunt unii ne critica pe principiul <Nici usturoi nu au mancat, nici gura nu le miroase>, dar diseara la ora 18.00 o sa discutam pe larg despre asta. Sunt unii care incearca acuma sa acopere anumite lucruri. Caracatita este uriasa. Diseara (luni seara - n.r.) vom discuta si despre asa-numita \"actiune de AUR\" cu care se lauda domnul Nastase si care si ea a fost limitata in timp. Dl. Nastase are o singura sansa acum: sa vina sa spuna ca n-a citit contractul. Este foarte clar din ce am prezentat aseara (duminica seara - n.r.) ca absolut toate conditiile au fost facute in dezavantajul statului roman, dincolo de faptul ca ne-am angajat sa nu videnm pe nicio alta piata, si in special pe piata SUA, lucru care explica si de ce dl. Nastase a avut o problema cu SUA in 2004. Veti afla si ce conditii erau pentru cei 57.000 de angajati de la Petrom, lucrui care nu au fost repsectate. O sa vedeti si cum s-au sters asa-numitele taxe si impozite acumulate de Petrom de-a lungul timpului, desi societatea era pe profit - am demonstrat acest lucru si o sa arat si in aceasta seara (luni seara - n.r.), inclusiv materiale de la Consiliul Concurentei. Si o sa continuam si maine cu raportul Curtii de Conturi acre va arata ce s-a intamplat post-privatizare. Astazi, Cozmin Gusa in continuare va face dezvaluri la noi in emisune si Diana Sosoaca va avea o interventie pentru ca a fost acuzata ca greseste atunci cand spunea ca statul roman a fost reprezentat.

Sunt multe elemente cu semnul intrebarii in acest contract. Stiti care e uimirea mea? Ca dupa dezvalurile facute aseara absolut niciun politician care acum se afla la putere, nici domnul Ciuca, nici domnul Ciolacu, nici domnul presedinte Iohannis nu au luat niciun fel de atitudine. In continuare stau in genunchi si am primit informatii ca cei de la OMV, prin diferite entitati, incearca sa dobandeasca din nou acea cota geologica privind scutirea de taxe si impozite.

Am sa atrag atentia in aceasta seara ca se incearca din nou acest lucru. Toti furnizorii din energie beneficiaza de aceasta scutire - 35% din suma totala sunt scutiti de taxe si impozite. Va dati seama ce hotie, oameni buni? Cati bani si-au bagat in buzunare aceste companii din energie in ultimii 2 ani de zile? Ce profituri uriase au avut? Intelegeti ca ei sunt scutiti de 35% din suma totala ca taxe si impozite? Dupa ce ca ne jegmanesc, ca ne fura din buzunar, ca ii ingenuchiaza pe romani cu niste sume uriase, sunt scutiti si de plata acestora sume", a firmat Anca Alexandrescu, care a facut public, in exclusivitate, duminica seara, contractul privatizarii Petrom.

Intrebata daca nu ii este teama in urma dezvaluirilor facute, moderatoarea emisiunilor "Culisele Statului Paralel" si "Culisele Puterii" a raspuns: "Nu ne este frica. Am beneficiat de sprijinul intregii conduceri a acestui post de televiziune. Le multumesc ca s-au pus scut in fata mea. Am primit amenintari si jigniri, mi-au fost blestemati copiii, jignita...,dar lucrurile astea nu ma opresc. Este doar inceputul. Suntem in posesia privatizarilor tuturor gaurilor negre. Vom dovedi ca nu erau chiar gauri negre. Vom vorbi zilele urmatoare si despre BCR pentru ca avem actele privatizarii, si despre Rafo Onesti, Sidex Galati. Nu cred ca ne va ajunge un an sa scoatem la lumina acest mucegai. Noi avem curajul, avem sprijinul necesar. Intrebarea este ce fac politicienii si ce fac romanii, daca de data aceasta vor fi alaturi de noi si nu numai la nivel declarativ?".

Jurnalista a subliniat faptul ca romanii si-au pierdut de-a lungul timpului increderea in clasa politica, insistand asupra necesitatii recastigarii acestei increderi si tragerii la raspundere a celor vinovati de situatia in care se afla Romania astazi.

"Romanii si-au pierdut increderea in politicieni, ca se mai poate schimba ceva in Romania. (...) Noi toti impreuna trebuie sa redam increderea oamenilor. Sper ca exista si politicieni care sa aiba curajul sa ia taurul de coarne, sa existe acel moment T0 despre care am tot vorbit. Sa fim toti uniti, sa nu ne mai lasam manipulati, sa nu ne mai plasam de o parte si de alta a unui subiect cum a fost cu vaccinul si cu razboiul si impreuna sa recuperamc e se mai poate recupera. E treaba autoritatilor sa ii gaseasca pe vinovatii. Vinovatii trebuie sa plateasca. (...)",a aratat jurnalista.

Cat priveste efectele dezvaluirilor facute, Anca Alexandrescu a raspuns extrem de transant: "Ar trebui sa se teama atat Nastase, care cu multa aroganta ne spune acum ce ar trebui sa face si unde sa cautam. Singura lui sansa e sa iasa si sa spuna ca nu a citit contractul.

Ar trenui sa se teama PSD, care are azi 36% in sondaje, nu poate sa nege ca unii dintre colegii lor care sunt si azi la butoane (aveau cunostinta de clauzele din contractul de privatiazare - n.r.).