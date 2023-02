"Cineva m-a avertizat in urma cu doua zile ca a fost avertizat ca urmeaza sa fim urmariti. Eu nu sunt paranoica de obicei. Ziele trecute am vazut o masina in urma mea, dar nu m-am alarmat. Nu credeam sa se ajunga la asta. Nu cedam in fata amenintarilor si intimidarilor", a afirmat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a povestit, astfel, episodul socant de care a avut parte duminica, dupa ce a iesit de la coaforul din Mall Baneasa, acolo unde se duce de obicei si unde spune ca o cunoaste toata lumea. Pentru ca a vrut sa cumpere ceva pentru fiul sau, jurnalista nu a parasit mall-ul, ci s-a asezat la o coada.

Anca Alexandrescu nu era insotita, iar din spatele sau, de la o masa, un barbat a insultat-o verbal. Mai exact, acesta i-a strigat ca "daca se leapada de PSD" o invita la un pahar cu vin. Barbatul nu era singur, ci insotit de un alt barbat.

Anca i-a raspuns politicos si a avansat la coada respectiva, insa chiar cand ajunsese sa plateasca o persoana a prins-o de gat si a tras-o de par. Ea spune ca a simtit miros de bautura, iar cand s-a intors l-a vazut pe barbatul care statuse pana de curand la masa cu cel care a agresat-o verbal.

Nimeni din jur nu a reactionat la scena care s-a petrecut, a povestit jurnalista, care a mers sa caute pe cineva de la paza.

"Daca in pandemie era plin de angajati de la paza care ne cereau cartea verde, acum nu am gasit pe nimeni", a spus Anca Alexandrescu.

Ea a precizat ca in timp ce a cautat angajatii de la Paza, barbatul care a abordat-o initial a fugit. El isi ceruse anterior, de la distanta, scuze pentru comportamentul colegului sau de masa. Barbatul care a agresat-o a asistat impasibil la scenele care au urmat dupa ce a recurs la gestul halucinant.

Jurnalista a sesizat politia care le-a identificat pe cele doua persoane pe care urma sa le audieze. Cel mai probabil, oamenii legii se vor folosi si de imaginile obtinute de pe camerele de filmat ale mall-ului.

Luni dimineata, Anca Alexandrescu se va prezenta si ea la Politie pentru a prezenta cele intamplate.