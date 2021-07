Pe un orizont de timp de 12 luni, mai multe de 3 sferturi dintre respondenţi (peste 77%) anticipează că efectele crizei se vor resimţi inclusiv în anul 2022, iar cea mai mare pondere (35%) indicând trimestrul II al anului viitor.



Pe același orizont de timp, rata anticipată a inflaţiei a înregistrat o medie de 4,11%, cu trei sferturi dintre repondenți indicând o crștere.



Peste 93% dintre participanţii la sondajul CFA România prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni, media estimării asupra parității fiind de 5,0261 lei pentru un euro,



80% dintre participanţii la sondaj prevăd majorarea ratelor dobânzilor, în timp ce aproximativ 60% dintre analiști anticipează majorarea preţurilor locuințelor în următoarele 12 luni.



Pe de altă parte, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei a crescut în iunie comparativ cu luna anterioară la valoarea de 76,2 puncte, cu un punct sub maximul istoric și cu peste 42 de puncte peste valoarea din perioada similară a anului trecut.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de aproape zece ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.



CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii și are peste 240 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFAŽ).