„Ceea ce face premierul Bolojan nu e reformă. Așa o numește dumnealui, dar acestea sunt simple tăieri. Iar aceste reduceri de personal sunt anunțate într-o manieră cât se poate de brutală, doar pentru a reduce niște costuri” a declarat Cristian Pîrvulescu.

Mai mult decât atât, acesta susține că guvernul taie fără frână de la Educație și Sănătate, dar nu se atinge de poliție și servicii secrete.

Din acest motiv, analistul consideră că România a devenit un stat minimal, concentrat pe exercitarea controlului asupra cetățenilor.

Totodată, profesorul Pîrvulescu consideră că România are nevoie de o abordare diferită asupra problemelor economice. „E nevoie de o altă viziune fiscală în Guvern, pe care domnul Bolojan o refuză categoric și aruncă România în criză.”