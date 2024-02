Schimbările fiscale care au intrat în vigoare în acest an, cum ar fi creșterea TVA-ului la produsele care conțin zahăr (în cantitate de 10g la 100g), precum prăjituri sau înghețată, afectează procedurile de control ale ANAF.

Legea 296/2023 spune că prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceață, adăugate ca ingrediente.

Taxa se aplică pentru acele produse care conțin mai mult de zece grame de zahăr pe suta de grame de produs. Practic dacă desertul are mai mult zahăr decât cantitatea trecută în rețetă, atunci producătorul ar putea fi amendat.

Dar ce va genera aceasta situatie? Ne-a explicat profesorul de economie Bogdan Glăvan, in exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Acesta este rezultatul miopiei si al incompetenței birocrației din Ministerul de Finanțe. Eu am produs o băutură aclcoolică: bere. Prin accizarea zahărului și prin stabilirea a două cote TVA la prăjituri se va ajunge ca cofetăriile să fie tratate precum niște fabrici de bere. Ce presupune chestia asta? Fiecare cofetar sau patiser va trebui să meargă cu amandina, cu savarina laun institut, sa cerceteze, să- i dea o fișă prin care spune cât zahăr conține. El să o transmită la ANAF.

Mai departe, ANAF să facă un sistem informatic, pe care nu îl are, prin care fiecare cofetar sau patiser va trebui să declare cât zahăr cumpără, cât zahar a consumat, câte prăjituri are pe stoc, și așa mai departe. Va trebui să-și instaleze sistem de securitate, verificat de ANAF, pentru că la o adică să nu poată da vina pe hoți: ”Domnule, am lipsă de zahăr pe stoc. De ce? Pentru că m-au călcat hoții.” Și atunci îi trebuie un sistem din ăsta.

Deci s-a deschis o portiță pe care nimeni, din incompetență, pur și simplu, nu a înțeles unde va duce. Va fi un scandal imens. Mi se pare că suntem în fața unui nou episod de genul interzicerea cash-ului”, a spus specialistul.

