În prima lună a lui 2024 au plătit mai mult pentru majoritatea mărfurilor și serviciilor, față de decembrie 2023.În topul scumpirilor se află peștele, berea, dar și detergenții, arată datele INS.

„Foarte, foarte mari. in ultima perioada pur si simplu mi se topesc banii, zboara. La tot au adaugat. Ne descurcam greu”, a spus o pensionară pentru Realitatea Plus.

Este, practic, situația în care se află tot mai mulți români. De mai bine de doi, țara noastră se confruntă cu un val de scumpiri, iar previziunile pentru acest an nu sunt bune. Deja, pachetul de măsuri fiscale are și primele efecte. Inflația a crescut în prima lună a acestui an la 7,4% față de 6,6% cât era în decembrie.

Justiția în alertă: Judecătoare sancționată cu reducerea salariului. Eliberase un violator pentru că „faptele nu au generat proteste“

Potrivit datelor INS peștele, cartofii, carnea sau legumele se mențin în topul scumpirilor. Datele mai arată că românii plătesc mai mult și pentru medicamente și articole de igienă. Detergenții s-au scumpit cu peste 22% și asta pentru că retailerii au crescut adaosul pentru o serie de produse pentru a compensa plafonarea la alimentele de bază.

„Toate sunt scumpe. Am renuntat la multe, mancam mai putin. Cele mai scumpe sunt branzeturile”, a mai spus o pensionară.

Și Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește, iar ultimul raport arată că indicele va scădea abia spre finalul anului. Experții Băncii Centrale spun că rămân incertitudini din cauza politicii fiscale sau a creșterii salariilor. Veniturilor românilor nu țin însă pasul cu toate cheltuielile.

„În momentul de fata la cum arata situatia financiara a bugetului de stat singura sursa de finantare pentru cresterile salariale o reprezinta imprumuturile si statul s-a imprumutat deja cu 6 miliarde de euro de la inceputul anului”, a spus analistul economic Adrian Negrescu.

Tot mai mulți români din diaspora aleg să se întoarcă în țară: ”Culmea, un salariu mai bun aici”

Lista produselor care s-au scumpit în luna ianuarie, conform Institutului Național de Statistică

rata inflației – ianuarie 2024 – 7,4%

prețul alimentelor - creștere cu 5,96%



pește proaspăt – 14,25%

pește și conserve din pește – 13,29%

fructe proaspete – 9,99%

cartofi – 9,66%

carne, preparate și conserve din carne – 8,9%

legume și conserve de legume – 8,79%

brânză – 7,42%

lapte și produse lactate – 3,33%

pâine – 1,92%

unt – 0,9%

detergenți – 22,6%

articole de igienă, cosmetice și medicale – 14,99%

medicamente – 14,99%

Iaurtul cu fructe: Ce nu îți spune nimeni despre conținut. Detaliul de pe etichetă pe care puțini îl citesc