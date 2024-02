Odată cu trecerea timpului, tot mai mulți români sunt atrași de ideea de a reveni în România, fie pentru a-și deschide propriile afaceri, pentru a se implica activ în comunitate sau pur și simplu pentru a-și reîntâlni familia și prietenii.

O conațională a povestit că întâmpină dificultăți în adaptarea sa în Germania și ia în considerare să se întoarcă în România. Ca urmare, mai mulți români stabiliți în străinătate și-au împărtășit povestea, exprimându-și propriile experiențe și perspective în legătură cu această posibilitate.

O româncă stabilită în Germania, dezamăgită de faptul că nu reușește să se adapteze în străinătate, s-a adresat comunității de pe Reddit pentru a afla ce i-a determinat pe alți români să se întoarcă în România. Iată poveștile românilor care au fost, la un moment dat, stabiliți în străinătate și s-au întors acasă.

”Locuiesc de aproximativ 2 ani în Germania. Nu mă pot plânge de situația financiară, atât eu cât și partenerul meu câștigăm suficient încât să ne permitem diverse.

Lucrăm la aceeași corporație, dar în echipe diferite, ceea ce nu este rău - mergem la birou cu mașina personală, tehnic și practic un drum de 40 de minute dus-întors de câteva ori pe săptămână (program hibrid).

Apartamentul pe care l-am închiriat este destul de primitor, zona este liniștită, avem câteva magazine în apropiere.

Pe scurt, avem o viață destul de confortabilă, dar uneori ne simțim cam izolați. Am mai ieșit cu colegii, dar nu am legat cine știe ce prietenii.

Duminica toate magazinele sunt închise, mai ieșim să bem o cafea, ne mai plimbăm, dar mai mult de atât nu prea este de făcut (am mai fost și la sală).

Când venim în țară, ne întâlnim cu prietenii, mai mergem pe la părinți, dar odată întorși aici ne debusolăm iar.

Nu avem copii sau alte situații financiare care ne-ar "obliga" să rămânem aici: împrumuturi, părinți bolnavi - înțelegeți voi ideea.

Întrebarea mea este ce v-a determinat să lăsați o viață într-o țară străină și să vă întoarceți în România?”, a scris românca în postare.

Mulți indivizi au împărtășit experiențe în care se simt străini sau au dificultăți în a se adapta în alte țări. Se pare că unul dintre principalele motive pentru care românii se întorc în țară este legat de dorul intens de familie și prieteni.

”Culmea, un salariu mai bun aici. La final de lună rămân cu mai mulți bani aici, însă regret mult decizia, iar acum e mai greu să găsesc un job ok în afară.

De ce regret? Pentru că lucrurile evoluează prea încet aici. După ce ai locuit într-o țară ok unde vezi zilnic cum se schimbă lucrurile și vii aici și vezi că nu se schimbă nimic, sau tot ce se schimbă sunt borduri, iar banii din taxe (uriașe) merg în pensii și alte prostii, în loc de investiții, e oribil.”, povestește cineva.

”Îi respect pe toți care pot face pasul sa se întoarcă înapoi în țară. Și eu de asemenea sunt în Germania, vin o data pe an să-mi vizitez familia și prietenii în România. După ce stau o săptămână îmi trece orice fel de dor și de abia aștept sa mă întorc acasă. Dacă problema sunt prietenii, încercați să găsiți vreun club în funcție de ce hobby-uri aveți. În Germania se numesc Vereine, acolo este locul pentru găsit prieteni. În plus sunteți și foarte tineri deci nimic nu vă stă în cale. Și atunci când veți fi în România va fi greu cu prietenii, chiar dacă ii aveți deja. Cea mai buna prietena din România are 2 job-uri plus familie, deci nici dacă aș fi în România nu ne-am vedea cine știe ce.”, povestește o femeie.

„Am stat 41 de ani afară: 10 între NYC și Londra, 31 în Italia. De vreo 3 ani acasă. Câștigam puțin mai bine în străinătate, însă plăteam chirie și aveam cheltuieli mult mai mari decât în România. Aici avem apartament, căsuță la țară și pământ roditor și o mică afacere. Am colindat pământul în lung și-n larg, but there's no place like home. Cu toate neajunsurile și cu toate problemele, tot acasă-i Paradisul. Bineînțeles, ceea ce este valabil pentru noi poate fi insuficient pentru voi. O fi țara asta plină de idioți și de cocalari și de hoți și de toate cele, însă noi avem colțul nostru de rai și ne trăim viața fără a pune accentul pe lipsurilor de aici. Cum ziceau mulți de pe aici, locul perfect nu există. Mult succes și numai bine!”, a scris un român.

”M-am întors în România pentru familie, însă, în afara de acest aspect, în străinătate o duceam mai bine din toate punctele de vedere... A fost o experiență precum un vis de vară. Frumoasă și efemera (2 ani), care mi-a lăsat în gură un gust dulce-amărui.”, a comentat un user.

”Personal după 8 ani în UK am revenit în România cu sufletul .. Am visat o săptămână, în fiecare noapte același vis care m-a determinat să mă întorc. Cred ca și România merită! Nu pot accepta mentalitatea "la noi nu se poate"...”, spune cineva.

”Am venit după 2 ani din Franța, nu mă mai întorc să locuiesc vreodată într-o țară francofona nici dacă-mi scuipi în bere. Oamenii sunt reci, mâncare scumpă și proastă, rasism direct sau indirect, pe fața sau pe la spate etc”, scrie o altă persoană.

”Am fost și eu plecată în Germania, dar mai mult de un an nu am rezistat. M-am înscris la cursuri de limba, ceea ce a fost un chin total. În încercarea de a-mi face prieteni, toți când mă întrebau de unde sunt și le răspundeam “România” se îndepărtau de mine și se uitau cu scârbă la mine, ceea ce m-a făcut ca după finalizarea cursurilor să vin înapoi in România. Eu am fost singura la cursuri, nu avem pe nimeni alături de mine, dar tu dacă te duci împreună cu soțul tău îți va fi mai ușor. Germania stă bine din punct de vedere financiar, dar social e praf rău de tot.”, povestește o altă femeie.

”Eu am făcut facultatea în UK. Am locuit trei ani acolo, dar nu prea m-am integrat, aveam anxietate că nu o să îmi găsesc de muncă în domeniul meu (producție media) și nu aveam posibilități financiare în caz că nu îmi găseam job. Regret uneori că am plecat, dar acum locuiesc în Cluj și chiar îmi place.”, a scris un tânăr.

