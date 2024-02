Pornind de la ideea că poate fi mai ieftin să trăiești temporar într-o stațiune all inclusive decât să te confrunți cu cheltuielile constante ale unui stil de viață obișnuit, Ben Keenan și-a propus să își testeze teoria în mod practic. În loc să plătească chiria și utilitățile, Ben a ales să își petreacă o perioadă într-o stațiune all inclusive, într-un experiment personal care avea să schimbe percepția asupra bugetării și traiului.

Într-un clip postat pe platforma TikTok, bărbatul din America a arătat că este mai ușor și mai frumos să trăiască într-o stațiune all inclusive decât să plătească chiria și facturile curente.

În videoclipul său intitulat "Sincer, e un fel de glumă, dar o glumă serioasă", Ben a provocat publicul să ia în considerare ideea că ar putea fi mai rentabil să trăiască într-o stațiune all inclusive decât să locuiască într-un apartament. Într-o analiză detaliată, el a estimat cheltuielile sale lunare, incluzând chirie, utilități și mese în oraș, ajungând la o sumă totală de aproximativ 4.000 de dolari (18.595 de lei) pe lună.

Ben a început apoi să caute opțiuni de vacanță all inclusive în destinații populare precum Cancun și Republica Dominicană. A descoperit că un sejur de o lună într-o astfel de stațiune ar putea fi mai avantajos din punct de vedere financiar decât cheltuielile sale curente. În Cancun, de exemplu, Ben a identificat o ofertă pentru 4.445 de dolari (20.663 de lei), în timp ce în Republica Dominicană, prețurile începeau de la doar 3.162 de dolari (14.699 de lei).

Postarea lui Ben a captat imediat atenția internauților, generând o dezbatere intensă. Mulți au fost încântați de ideea de a locui într-un paradis tropical, în defavoarea marilor orașe.

„Numai alcool și soare, fără să mâ gândesc la griji precum curățenia sau îngrijirea a gazonului, stau la piscină...și când te saturi de un loc, doar te muți în altul.", scrie o persoană.



O altă persoană a spus: "Acest lucru este destul de genial sincer. Îmi pot face treaba de oriunde... hmmm..."



În timp ce un al treilea a subliniat: "Nu mă pot gândi decât la cât timp am economisi dacă nu am face curățenie, nu am găti și nu am face cumpărături."

