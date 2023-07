Americanii ies cu caprele prin New York. Ierbivorele vor fi folosite pe post de motocoase naturale pentru parcuri

Prezentarea caprelor pe post de "motocoase", a avut loc vineri, în cadrul festivalului Goatham, desfășurat în parcul care urmează să fie curățat.

Participanții au tratat caprele ca pe adevărate staruri rock, făcându-și selfie-uri cu ele și încercând să se apropie cât mai mult de animale.

Marcus Caceres, unul dintre organizatorii evenimentului care se implică în conservarea acestui parc, a declarat pentru EFE că scopul este ca aceste capre să mănânce speciile invazive care cresc în acea zonă în următoarele două luni și jumătate.

"Ne este foarte greu să lucrăm în acel spaţiu pentru că este foarte accidentat, sunt mulţi copaci doborâţi, iederă otrăvitoare şi o mulţime de obstacole, ceea ce face foarte greu pentru personalul nostru să lucreze acolo (...) Am improvizat şi ne-am gândit să obţinem un ajutor suplimentar, de aceea am decis să aducem caprele să ne asiste", a explicat organizatorul, citat de Agerpres.



Caceres a subliniat că aceasta este totodată o modalitate foarte ecologică de curăţare a zonei, deoarece este evitată utilizarea pesticidelor, plus că animalele sunt şi foarte prietenoase.

"Caprele sunt foarte sociabile. Ne este chiar greu să le convingem să mănânce, pentru că preferă să interacţioneze cu cei care trec pe acolo'', declară Caceres.



Cât despre popularitatea de care se bucură caprele în New York, Caceres susţine că animalele au deja un "fun club".



"(Capra) Mallomar este cu noi de trei sezoane. Şi face o treabă fantastică. Dar, în general, toate (caprele) sunt foarte prietenoase şi drăguţe. Şi fiecare dintre ele are personalitatea sa", a continuat Caceres.

El a explicat că cele patru capre care au drept misiune curăţarea acestei părţi a New York-ului fac parte din Green Goat, organizaţie care oferă o nouă şansă caprelor şi oilor care au fost abandonate sau "s-au pensionat".



De asemenea, el a remarcat că aceste animale sunt folosite pentru a mânca tot felul de plante invazive în diferite parcuri din New York, precum Prospect Park, din Brooklyn, şi Governors Island, situat pe această insulă la sud de Manhattan.

