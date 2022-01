„În momentul de față a început oprirea primei hale de electroliză, încă 2 sunt pregătite de oprire, iar producția va ajunge la 60%. Vor sta acasă cel puțin 1.000 de oameni din Alro. Sunt fabrici care depind de reducerea producției la noi. Promisiuni au fost, ceva concret, nimic până acum. Ministrul Energiei ne-a promsi, dar, în prezent, ceva concret nu s-a întâmplat. Și vineri am avut un miting la București, dar nu ne-a primit nimeni. Nu doar Alro are probleme cu energia. Chiar și Hidroelectrica va fi listată la bursă, iar în momentul de față este grav pentru noi. Există un proiect de lege pentru o plafonare a tarifelor, dar nu se face nimic. Vrem ca guvernnații să introducă plafonarea, pentru că nu mai facem față cheltuielilor. Vom merge înainte cu protestele, pentru că nu doar Alro are această problemă, ci este una la nivel de țară. Ciudat este că niciun politician nu vobrește, este o situație gravă, nu știm unde se va ajunge”, a declarat viceliderul de sindicat de la Alro în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.