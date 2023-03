Într-un material filmat cu camera ascunsă, jurnaliștii italieni au surprins-o pe fosta șefă DIICOT în restaurantul din Bari al lui Florin Busuioc, partenerul ei de viață. Alina Bica nu era, însă, singură, ci alături de fiica și soțul Elenei Udrea.

„-Pot să vă pun o întrebare directă?

-Cum să nu.

-Cum s-a încheiat povestea dumneavoastră? Pentru că am citit tot felul de chestii

- Povestea mea s-a încheiat astfel: la început am avut 4 capete de acuzare, infracțiuni, am fost achitată în 3. Infracțiuni de corupție, abuz în serviciu şi favorizarea infractorilor... Am fost achitată pentru toate acuzaţiile de corupție, a rămas doar unul, pentru care sunt în această situaţie în Italia. Este vorba despre o infracțiune de favorizare a infractorilor,” a spus Alina Biica.

Alina Bica a fost condamnată definitiv, în noiembrie 2019, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender. Bica a fugit, însă, din țară, înainte de aflarea sentinței. În discuția cu jurnaliștii, aceasta chiar a mărturisit că nu are de gând să se întoarcă.

„În acest moment, am în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate. Am fost achitată pe celelalte trei acuzații şi încerc să îmi fac treaba. Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune "astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?"(...)

Sunt aici, în Italia, din 2019. Am ales Italia pentru că sora mea a lucrat timp de 10 ani pentru guvernul de la Roma. Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau”, a mai spus jurnaliștilor fosta șefă a DIICOT.

Potrivit Ministerului Justiției, instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia. Alina Bica nu se află, însă, în închisoare, pedeapsa fiind suspendată până se fac o serie de clarificări juridice privind infracțiunea pentru care a fost condamnată.