Produsele ce pot fi otrăvitoare pentru câini

La fel de periculoși pentru câini pot fi și sâmburii de măr, iar aceste animale nu trebuie lăsate să îi consume în cantități mari. De asemenea, este foarte important ca patrupedele noastre să nu consume usturoi! Acesta poate să fie chiar și letal pentru câini, atunci când este consumat în cantități semnificative, scrie Click.

Iar în timp ce pisicile adoră laptele, pentru câini, acesta poate fi destul de periculos și le poate provoca o stare de disconfort. Din acest motiv, câinilor nu ar trebui să li se dea lapte, deși poate părea a fi o băutură foarte banală și bună pentru sănătate.

Ciocolata poate fi periculoasă pentru câini

În același timp, câinii ar trebui să evite să consume nuci de orice fel, deoarece pot fi toxice pentru aceste animale. Un alt produs care va avea efecte negative asupra câinilor atunci când este consumat în cantități mari este și muștarul, cât și îndulcitorii artificiali.

Iar, nu în ultimul rând nu ar trebui să le dăm câinilor noștri ciocolată, sau ceapă, pentru a nu le provoca probleme de sănătate!