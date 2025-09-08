Produse aparent inofensive, dar toxice pentru câini

Un exemplu este avocado, considerat un superaliment pentru oameni, dar periculos pentru câini. Consumat în cantități mari, poate fi letal, iar dozele mai mici pot provoca vărsături sau diaree.

La fel de riscanți sunt sâmburii de măr, care conțin substanțe nocive atunci când sunt ingerați în cantitate mare. Nici usturoiul nu trebuie introdus în alimentația canină – acesta poate fi chiar mortal dacă este consumat în doze mari.

Deși asociem adesea laptele cu animalele, câinii pot avea reacții digestive neplăcute la consumul acestuia, de aceea medicii veterinari recomandă să fie evitat.

Ciocolata și alte alimente interzise

Ciocolata rămâne unul dintre cele mai cunoscute alimente toxice pentru câini. Substanțele pe care le conține afectează sistemul nervos și inima patrupedelor, iar în cantități mari pot fi fatale.

Nucile, indiferent de tip, pot fi de asemenea nocive, iar muștarul și îndulcitorii artificiali se află pe lista produselor interzise. Ceapa completează această categorie și poate cauza intoxicații serioase.

Pentru a evita orice risc, medicii veterinari recomandă ca animalele să fie hrănite doar cu produse dedicate lor sau cu alimente aprobate de specialiști. Tentativele de a „împărți” preparatele de pe masa familiei cu câinii pot părea gesturi de afecțiune, dar se pot transforma într-un pericol real pentru sănătatea lor.