„Dacă organismul este deshidratat, intestinul gros absoarbe prea multă apă din reziduuri, iar scaunul devine dur și uscat”, a explicat gastroenterologul Rosario Ligresti, conform Click.ro. O altă metodă simplă de a scăpa de problema constipației este să consumăm prune uscate sau compot de prune!

Compotul de prune poate elimina problema

O altă metodă utilă de a scăpa de constipație este pregătirea unei cești de cafea. Această băutură va stimula reflexul gastrocolic, adică mecanismul care crește activitatea colonului după mese. Cafeaua nu numai că vă oferă un plus de energie dimineața, dar va fi utilă și pentru o digestie mai bună.

Iar, nu în ultimul rând, o plimbare de 15 – 20 de minute poate fi exact impulsul de care are nevoie sistemul digestiv pentru a funcționa mai eficient.