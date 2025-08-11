De ce conteaza ce mancam pe canicula?

Anumite alimente, prin compozitia lor (bogata in apa, saruri minerale sau compusi racoritori), pot:

reduce temperatura corpului prin hidratare intensa

sustine transpiratia eficienta (procesul natural de racire)

(procesul natural de racire) oferi electroliti naturali pierduti prin transpiratie

pierduti prin transpiratie evita supraincalzirea organelor interne, conform Sfat Naturist.

Top alimente care scad natural temperatura corpului

1. Pepene verde

Contine peste 90% apa si este o sursa excelenta de licopen si electroliti. Este racoritor, hidrateaza in profunzime si are efect usor diuretic, ceea ce ajuta la eliminarea excesului de caldura prin urina.

2. Castravete

Este unul dintre cele mai eficiente alimente pentru racire. Are un continut de 95% apa si contine compusi antiinflamatori care reduc disconfortul termic. Ideal in salate sau consumat simplu, cu un strop de sare.

3. Menta

Contine mentol, un compus care creeaza o senzatie de racoare asupra receptorilor nervosi. Poate fi adaugata in apa, sucuri, ceaiuri reci sau salate. Are si efecte digestive si calmante.

4. Coriandru verde

In medicina ayurvedica este cunoscut ca planta „racoare”, fiind utilizata in sucuri, salate si sosuri. Ajuta la reducerea caldurii interne si sustine ficatul si digestia.

5. Iaurt

Este usor de digerat, racoritor si probiotic. Poate fi consumat ca atare, amestecat cu castraveti (in stil tzatziki) sau transformat intr-o supa rece. Contine calciu si proteine care sustin echilibrul electrolitic.