”Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Asta înseamnă reforma şi de aici vom avea bani pentru cofinanţări de proiecte europene”, a transmis Alfred Simonis.

Mai mult, șeful CJ Timiș a ținut să precizeze că după o reducere de 600 de posturi în toate structurile, inclusiv cele subordonate, va fi făcută o reducere a cheltuielilor cu 50 de milioane de lei.

Reacția liderului social-democrat a venit la scurt timp, după ce premierul Ilie Bolojan a explicat, că pe componenta de creştere a eficienţei administraţiei locale nu s-a ajuns la o soluţie în coaliţie, pentru că ar fi implicat o reducere de personal în administraţie, el subliniind că simpla tăiere a unor posturi neocupate din organigrame nu duce la reduceri de cheltuieli care să aibă impact şi că este nevoie să fie reduse posturile care sunt efectiv ocupate.

Șeful Executivului a arătat că o reducere cu 25% a posturilor din organigrame ar însemna că se desfiinţează ”doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante şi efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule”.

”În fiecare instituţie, din totalul posturilor care sunt aprobate, o parte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele, în tehnica administraţiei, au un rol pentru că susţin posturi de şefi. Ca să ai o direcţie, trebuie să ai un număr de oameni, de posturi, şi deci acesta este un rol indirect şi o rezervă de angajare în anumite situaţii. Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administraţie, înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care astăzi sunt efectiv ocupate în administraţia din România. La asta trebuie să ne raportăm, pentru că asta într-adevăr înseamnă reducere. Celelalte elemente sunt doar date de organizare”, a explicat premierul.