”Nu exista la acest spital protocol, la alte spitale există. Este responsabilitatea spitalului să aibă protocoale, sigur, nu pentru orice, dar pentru o situaţie de genul ăsta ar fi fost bine să aibă un protocol, dar să ştiţi că, dincolo de protocol, am terminat toţi o universitate de medicină şi, în mod evident, o sarcină oprită din evoluţie, o femeie care se plânge de dureri atroce trebuie să beneficieze de intervenţie terapeutică. Eu nu vreau să mă antepronunţ, de asta nici nu am intrat în foarte multe detalii, pentru că nu este specialitatea mea şi nici nu este cazul. Noi am sesizat acest aspect Colegiului Medicilor Botoşani care poate să aprecieze oportunitatea sau lipsa intervenţiei medicale, că de fapt discutăm despre o lipsă a intervenţiei medicale”, a afirmat Alexandru Rafila, marţi, la TVR Info.



Ministrul a precizat că a fost informată şi Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate care acreditează spitalele şi care va evalua spitalul de la Botoşani, care nu este acreditat. Ministerul Sănătăţii a notificat şi Poliţia în acest caz, a adăugat ministrul.



Conform lui Rafila, responsabilitatea în ceea ce priveşte funcţionarea spitalelor este împărţită între mai multe instituţii.



”Trebuie să fim siguri că exercitarea profesiunii de medic, care este, clar, în responsabilitatea Colegiului Medicilor, este în mod serios tratată. Eu am auzit tot felul de declaraţii publice ale unora din conducerea Colegiului Medicilor privind tot felul de probleme care apar, dar am auzit foarte puţine declaraţii şi foarte puţine acţiuni în sensul implicării în asigurarea asistenţei medicale”, a declarat Rafila.



În ceea ce priveşte implicarea autorităţilor locale care au în administrare spitale, ministrul a explicat că sunt situaţii în care ministerul nu poate interveni.



”Am auzit un medic de la Botoşani declarând că este normal ca medicii să doarmă în gardă. Sigur, ei pot să doarmă în gardă dacă nu există solicitări medicale. Dar în mod evident, dacă ai un pacient care are nişte probleme şi pe care trebuie să-l monitorizezi, atunci nu cred că te mai numeşti medic dacă tu mergi să te culci liniştit, ştiind că există un pacient care are nevoie de ajutorul tău. (...) E vorba despre responsabilitate, conştiinţă profesională, toate aceste elemente care ţin de profesia medicală, sunt prevăzute în Legea Sănătăţii, acolo unde legea se referă la Colegiul Medicilor şi la membrii Colegiului Medicilor. Noi trebuie să ne facem datoria permanent şi dacă suntem plătiţi, şi dacă nu suntem plătiţi, nu putem lăsa pe cineva fără să-i acordăm asistenţă medicală”, a mai spus ministrul.



El a remarcat faptul că, în astfel de situaţii, sunt gestionate ”crizele, nu fondul acestor probleme”.



Direcţia de Sănătate Publică Botoşani a anunţat că verificările făcute în urma decesului unei tinere însărcinate în 13 săptămâni la Spitalul Judeţean au relevat că, “între orele 00.45 – 07.35 nu au fost consemnate în foaie investigaţii, intervenţii terapeutice şi manevre de îngrijire”. Apoi starea pacientei s-a agravat brusc, a fost transferată la ATI, unde i-au fost făcute manevre de resuscitare, fără succes.