Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, s-a alăturat apelului lui Călin Georgescu de a planta copaci – FOTO/VIDEO
Aleandra Păcuraru / Primarul Mihai-Adrian Argintaru
Vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, Alexandra Păcuraru, s-a alăturat demersului de a planta copaci, lansată de Călin Georgescu, ca un gest simbolic de renaștere și speranță pentru poporul român. Evenimentul a avut loc în localitatea constănțeană Negru Vodă, unde au fost plantați sute de arbori fructiferi.
Acțiunea a fost prezentată drept un demers dedicat generațiilor viitoare, iar participanții au subliniat importanța simbolică a „rădăcinilor” și a reconectării cu pământul.
„Suntem în Negru Vodă și plantăm pomi roditori, cu speranța vie că România va deveni roditoare și toți românii vor avea parte de bunăstare aici, la ei acasă. Acest demers al nostru este de fapt un demers pentru ai noștri copii și pentru ai noștri nepoți, ca să îi responsabilizăm și pe ei și să îi învățăm ce înseamnă de fapt rădăcina unui copac. Domnule primar, mulțumim că ne aveți aici astăzi.,” a afirmat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News