„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl.

În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

Reprezentanții instituției nu au menționat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică sau dacă există vreun risc crescut de eliberare de radiați, însă au subliniat că echipele de urgenţă lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

”Din cauza atacului rusesc de astăzi asupra uneia dintre instalațiile noastre electrice din Slavutîci, o pană de curent a durat mai mult de trei ore la instalațiile fostei centrale nucleare de la Cernobîl. Acesta, în special, este un nou adăpost care protejează mediul de rămășițele celei de-a patra unități a centralei, după explozia din 1986 și de resturile și praful radioactiv. Este, de asemenea, o instalație de depozitare a combustibilului nuclear uzat, care stochează 80% din tot combustibilul uzat acumulat în timpul funcționării centralei nucleare. Acestea sunt ansambluri de combustibil uzat cu o greutate totală de peste 3.250 de tone”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că rușii nu puteau ști că atacul asupra instalațiilor din Slavutîci va avea astfel de consecințe pentru Cernobîl.

Potrivit președintelui, atacul a fost unul țintit, în care rușii au folosit peste 20 de drone, conform estimărilor preliminare, „șahid” ruso-iraniene. Unele dintre aceste drone au fost doborâte, dar atacul a fost organizat tocmai de un val de drone pentru a complica protejarea instalației.