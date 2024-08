Medicii trag un semnal de alarmă și afirmă că ne confruntăm cu un început de epidemie.

În Iași, boala extrem de contagioasă a umplut spitalul de copii.

Situația halucinantă cu care se confruntă spitalul ieșean ”Sfânta Maria” este fără precedent. Peste 90% din copiii internați nu sunt vaccinați împotriva rujeolei. Cel mai grav este că pacienții ajung la urgențe, într-un stadiu avansat al infecției.

În timp ce țările civilizate au eradicat această boală contagioasă, în România se înregistrează creșteri de infecții, mai ales în rândul copiilor.

"Noi avem compartimentul de boli infectioase. Am avut internari pe patologia de tot ce inseamna rubeola, rujeola, pentru pacientii care necesita spitalizare, in conditiile in care acesti copii, 90% din ei nu sunt vaccinati", spune Alina Belu, Manager Spitalul Sfânta Maria, Iași.

Rujeola este o boală virală extrem de periculoasă și poate duce la complicații neurologice foarte grave sau chiar la deces. Mișcarea anti-vaccinistă din timpul pandemiei Covid a făcut ravagii în rândurile părinților care, acum, refuză să-și imunizeze copiii.