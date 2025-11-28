"Postăvarului cu 1 Decembrie, foarte multe mașini de pompieri, posibil scurgere de gaze că nu se vedea fum sau flacără!", se arată în postarea de pe un grup privat de Facebook care publica informații legate de traficul din Capitală și județul Ilfov, dar și alte incidente ce vizează cele două zone.

Pe măsură ce postarea a acumulat mai multe vizualizări și comentarii s-a făcut lumină în acest caz. Asta pentru că, potrivit celor mai recente date, se pare că un incendiu ar fi avut loc la parterul unui bloc din zona menționată. Mai mult decât atât, în urma incendiului o persoană ar fi suferit arsuri destul de grave.

"A fost incendiu la parter. Locuiesc în bloc, a fost un fum infernal. Un om cu arsuri destul de grave, scos din garsoniera cu incendiul... Restul oamenilor doar cu inhalări de fum sau atacuri de panică", este mesajul lăsat de o persoană care locuiește în blocul respectiv.