„Petrolierul Kairos, gol şi în drum spre portul rus Novorossiïsk, a luat foc la 28 de mile marine de coastele noastre, din cauza unor cauze externe. Cei 25 de membri ai echipajului sunt teferi şi nevătămaţi”, a declarat pe X Direcţia turcă pentru afaceri maritime (DGM).

Potrivit autorităților de la Ankara, echipajul a fost evacuat, dar incendiul continuă la bord, iar flăcările şi fumul negru dens din partea din faţă a navei sunt vizibile de la kilometri distanță.

Nava Kairos, care arborează pavilionul Gambiei, datează din 2002, conform site-ului Vesselfinder.

Incendiul, a cărui origine este deocamdată necunoscută, a izbucnit în jurul orei locale 18:00 locale (17:00, ora României), în timp ce cargoul se afla în largul Kefken, un port din provincia Kocaeli, din nordul Turciei, a declarat guvernatorul Ilhami Aktas pentru canalul privat turc NTV.

Un al doilea petrolier, Virat, „a semnalat că a fost lovit la aproximativ 35 de mile marine”, a anunţat, de asemenea, DGM, fără a preciza natura impactului. „Echipele de salvare şi un cargou au fost trimise la faţa locului. Cei 20 de membri ai echipajului sunt teferi şi nevătămaţi, iar în sala maşinilor s-a detectat un fum dens”, a adăugat Direcţia.

Virat navighează, de asemenea, sub pavilion gambian şi datează din 2018, potrivit Vesselfinder.

Autorităţile turce nu au precizat cauzele acestor accidente. Însă numeroase mine plutitoare au fost localizate şi distruse în Marea Neagră de la începutul invaziei ruseşti a Ucrainei în februarie 2022. Aceste încărcături, amplasate de beligeranţi pentru a-şi proteja coastele, au fost purtate de curenţi în ultimii ani, în special din cauza furtunilor. Confruntate cu acest pericol, Turcia, Bulgaria şi România, trei ţări membre NATO riverane Mării Negre, au înfiinţat în 2024 un grup naval de luptă împotriva minelor în Marea Neagră (MCM Black Sea).