UPDATE: Pilotul a fost găsit decedat.

Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii.

”Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.