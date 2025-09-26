Alertă de urs la mai puțin de 20 de kilometri de Târgoviște. Autoritățile au tremis mesaj Ro-Alert

Prezența unui urs a fost semnalată, vineri seara, în localitatea dâmbovițeană Ochiuri, situată în zona de dealuri a județului, la mai puțin de 20 de kilometri de municipiul Târgoviște, iar cetățenii au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert, informează Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență

Un echipaj de jandarmi și unul al SMURD au fost trimise în zonă.

'În jurul orei 20:02 a fost semnalată prezența unui animal sălbatic (urs) în localitatea Ochiuri. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni împreună cu un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița. A fost transmis mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru informarea populației din zonă', se menționează în informarea ISU Dâmbovița, citat de Agerpres.

În localitatea Ochiuri funcționează și Centrul de Pregătire și Perfecționare a Jandarmilor.

