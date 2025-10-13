Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu viteze la rafală de 50 - 55 km/h în județele: Brăila (la: Ulmu, Cireșu, Ciocile, Roșiori și Surdila-Greci), Ialomița (la: Amara, Gârbovi, Grivița, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Sălcioara, Cocora, Grindu, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Albești, Colelia, Sărățeni și Buești), Buzău (în Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliștea, Costești, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Cilibia, Largu și Florica) și Călărași (la: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Dragoș Vodă, Lehliu și Nicolae Bălcescu).

ANM atrage atenția că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.