Alertă de la ANM. Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară, luni după-amiază

Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară
Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară


Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în patru județe din țară, până la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu viteze la rafală de 50 - 55 km/h în județele: Brăila (la: Ulmu, Cireșu, Ciocile, Roșiori și Surdila-Greci), Ialomița (la: Amara, Gârbovi, Grivița, Munteni-Buzău, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Sălcioara, Cocora, Grindu, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Albești, Colelia, Sărățeni și Buești), Buzău (în Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliștea, Costești, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Cilibia, Largu și Florica) și Călărași (la: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Dragoș Vodă, Lehliu și Nicolae Bălcescu).

ANM atrage atenția că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.