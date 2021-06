„Felul meu de a face campanie a fost întotdeuna îndreptat către membrii partidului. Am încercat întotdeauna să câştig încrederea prin respectul pe care l-am arătat, prin solicitudine, prin faptul că întotdeauna am fost deschis, am primit, am vorbit la telefon, am încercat să îmi ajut colegii şi din această cauză am o relaţie foarte bună cu membrii partidului şi apreciez că zecile sutele de membrii fără să aibă ceva de câştigat decât pe planul mândriei, întotdeauna ma încercat să fiu alături de ei”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

„Eu derulez o campanie care excede competiţiile şi rezultatul competiţiilor la nivel judeţean care va duce la o socoteală a filialelor. Vă mai spun un lucru, dacă o filială decide în Colegiul Director judeţean să sprijine un candidat, asta nu înseamnă că toţi delegaţii care reprezintă filiala respectivă vor vota candidatul respectiv. Aia e o opţiune dată de forul statutar, iar opţiunea e mai mult formală ca să permită candidatura pentru că un membru PNL poate candida la preşedinţia partidului doar dacă are sprijinul a minimun zece filiale judeţene din cele 48. Şi din cauza asta, până la urmă, fiecare delegat care vine la congres are, probabil, o orientare din partea conducerii filialei, dar până la urmă fiecare judecă cu mintea lui, are propriul aparta de evaluare, are propriul discernământ şi până la urmă hotărăşte cu mintea lui ce e de făcut în PNL. Pentru mine, campania încetează în momentul în care se dă ultimul vot”, a mai spus Ludovic Orban.