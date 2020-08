VIDEO Alegeri locale 2020. Nicușor Dan o somează pe Gabriela Firea să răspundă la trei întrebări legate de datoria Primăriei Generale

Nicușor Dan o somează pe Gabriela Firea să răspundă la trei întrebări legate de datoria municipalității și de datoria către omul de afaceri Constanda.

„Urmează o ședință a Consiliului General Primarul PSD și echipa PSD vor să dea ultimele tunuri din acest mandat. Vreau să-i avertizez că lucrurile nu vor rămâne așa (...) Imediat după alegeri vom sesiza instituțiile abilitate, și în special pe chestiunea Constanda și a Parcului Bordei. (...)

Cazul Constanda revine a cincea oara. Primăria Capitalei era în faliment inainte să apară cazul Constanda. STB-ul a garantat cu clădiri și autobuze în contul datoriei pe care o are la ANAF. Există o datorie consistentă pe apă caldă și căldură către ELCEN. Vă aduc aminte că există datorii consistente către constructori .

De fapt, datoria Constanda este undeva la 10-12% abia din datoria curentă pe care Primăria o are. Am avertizat încă din aprilie 2019 că primăria nu poate să nu intre în faliment din moment ce prevede venituri de 7 miliarde știind că o să încaseze 4 miliarde. E absolut matematic că nu poți să nu intri in faliment când tu cheltuiești în patru ani bugetul pe cinci ani.

Legat de cazul Constanda, somez primarul PSD să vină azi în fața consilierilor generali și a bucureștenilor și să răspundă la trei întrebări:

1. Care este datoria curentă la acest moment a Primăriei Capitalei. Datoria totală și datoria defalcată și către cine sunt aceste datorii?;

2. Care a fost înțelegerea cu Constanda, în baza căreia i-a virat deja în conturi 17 milioane de euro?;

3. Care este înțelegerea cu Constanda, în baza căreia vine azi și ne garantează că, deși terenul are o valoare de 40 de milioane, mai departe, pentru datoria restantă de 60 de milioane de euro, Constanda nu va ține în continuare blocate conturile Primăriei Capitalei?”, a declarat Nicușor Dan, joi, într-o conferință de presă.

Întrebările pentru Gabriela Firea au fost lansate cu o oră înaintea ședinței Consiliului General al Primăriei Capitalei.

Consilierii municipali s-au întrunit joi, de la ora 11.00, în cadrul unei şedinţe pe a cărei ordine de zi figurează 53 de proiecte de hotărâre, printre care şi cel privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, dar și noul regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare.

Nicușor Dan a susţinut că prin PUZ sector 2 dispar zeci de hectare de spaţiu verde din zona unui club de noapte, care devine construibil: „E ilegal să dispară spaţiile verzi. Dispar spaţiile verzi de pe malurile lacurilor". De asemenea, a mai afirmat că prin PUZ sector 6 dispar zeci de hectare de spaţiu verde și că zona serelor din Prelungirea Ghencea va deveni spaţiu construibil. Candidatul la Primăria Capitalei a mai susținut că mai există un PUZ „poveste" lângă Parcul Văcăreşti, unde se prevăd blocuri lipite de acest parc, şi un PUZ la Electronicii, cu blocuri de locuinţe la 15 metri de calea ferată, lângă Gara Obor.

Joi, Gabriela Firea încearcă, pentru a cincea oară în ultimele săptămâni, să obțină votul consilierilor pentru a-i da omului de afaceri Costică Constanda teren în satul Francez. Este vorba de o datorie de 115 milioane de euro pentru omul de afaceri Costică Constanda.

Până acum, CGMB a respins de patru ori proiectul privind datoria către Constanda, ultima oară în ședința din 4 august, după cele din 15, 29 şi 30 iulie.

Despăgubirea care trebuie acordată lui Constanda este pentru o suprafață de circa 11.000 mp din Satul Francez pentru a scăpa de executarea silită pentru suma de 115 milioane de euro. Primăria Capitalei a prevăzut în bugetul pe anul 2020 circa 100 de milioane euro pentru a-l despăgubi pe omul de afaceri Costică Constanda.

Municipalitatea trebuie să-i plătească această sumă omului de afaceri după ce schimbul de terenuri care privea Parcul Bordei, proprietatea acestuia, și Satul Francez, proprietatea municipalității, a eșuat, după ce Consiliul General nu a aprobat proiectul imobiliar cerut de Constanda, iar acesta s-a adresat instanței și a avut câștig de cauză. ​

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 4 iunie 2019 că Primăria București este obligată să îi plătească omului de afaceri Costică Constanda suma de 76 de milioane de euro, ca urmare a anulării contractului de schimb de terenuri din 2008, prin care Primăria Capitalei a oferit familiei Constanda un teren în Satul Francez, pentru terenul aferent Parcului Bordei. În schimb, Primăria București va primi înapoi terenul din Satul Francez

Satul Francez are o suprafață de circa 60.000 mp, potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei. O parte din terenul pe care îl va lua Constanda are deschidere la Șoseaua Nordului.

Epopeea Satului Francez durează de 20 de ani, după ce Constanda a cumpărat de la familia Lincaru, foștii proprietari, dreptul litigios asupra a 3,3 hectare de teren aflat sub Satul Francez. În 2001, a câștigat în instanță dreptul de proprietate asupra terenului. Traian Băsescu, primar general al Capitalei la acea dată, a hotărât să păstreze Satul Francez și i-a oferit lui Constanda, la schimb, în baza Legii 10/2001, 3,3 hectare în Parcul Bordei.