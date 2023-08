"Gabriela Firea are un sprijin care e consistent in Bucuresti. In mod cert a fost explodat scandalul ca sa ii faca rau lui Firea. Asta nu inseamna ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat acolo - batranii au fost exploatati, au fost tinuti in conditii inumane.

Am spus si repet: sunt convins ca ea nu a stiut nimic si nu a avut nicio legatura cu ce s-a intamplat acolo. Nu stiu daca PSD o va sprijini sau nu pe Firea (la Primaria Capitalei - n.r.). Sunt convins ca azi Ciolacu nu pregateste pe altcineva. O lasa sa isi faca jocurile.

Nu am niciun dubiu ca Piedone o va sprijini (pe Firea - n.r.). Sa nu uitam de unde vine Gabriela Firea, relatiile pe care le are", a declarat duminica seara, in cadrul emisiunii "Culisele Puterii", Miron Mitrea.

Referitor la candidatura lui Nicusor Dan, care isi doreste un al doilea mandat la Capitala, Mitrea a spus: "Nicusor Dan se deseneaza pe el insusi. Incapabil. A fost un primar slab si ramane in continuare un ploitician care are o singura ideea: sa nu ajunga PSD-ul la Bucuresti".

