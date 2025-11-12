UPDATE - Potrivit ISU Vâlcea, măsurătorile Distrigaz nu indică prezenţa gazului. Măsurătorile au fost făcute cu vana centrală închisă. Vana rămâne închisă până la remedierea problemei de către o firmă specializată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Intervenţie a pompierilor din judeţul Vâlcea, miercuri, într-un bloc de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce locatarii au sesizat că se simte miros de gaz pe casa scării.

”La sosirea echipajelor operative se simţea miros puternic de gaz. S-a procedat la oprirea alimentării cu gaz şi electricitate a imobilului în cauză. Se evacuează locatarii din cele 4 apartamente, concomitent cu ventilarea scării de bloc”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.



La ora transmiterii acestei ştiri, specialiştii fac măsurători în subsol şi în zona exterioară a blocului, pentru a stabili de unde provine scurgerea, intervenţia fiind în desfăşurare.