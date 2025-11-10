Numele său, însă, este strâns legat de o serie de afaceri controversate, relații politice vechi și dosare penale care i-au marcat ascensiunea. Oprea este fiul lui Nicolae Oprea, fost viceprimar PSD al municipiului Ploiești, prieten apropiat al lui Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, condamnat la opt ani de închisoare, dar salvat de prescripție, arată o anchetă de presă.

Afacerile de început, moștenite din fostele întreprinderi comuniste

După Revoluție, Radu Oprea s-a implicat în administrarea firmelor tatălui său, între care Oprimex SRL și Urban ICIM Ploiești, fosta întreprindere comunistă trecută în proprietatea familiei. A ocupat, de asemenea, o funcție de management la filiala românească a grupului Strabag, iar în anii 2000 și-a început propriile afaceri, multe dintre ele profitând de contracte publice, mai ales în județul Prahova. Printre asociații săi s-a numărat Mihai Ștefănescu, cunoscut sub porecla Treflă, nașul fostei deputate PSD Andreea Cosma, fiica lui Mircea Cosma.

De la om de afaceri la politician de carieră

Intrarea în politică s-a produs în 2007, când Oprea s-a înscris în PSD. Tot cu sprijinit lui Mircea Cosma, a fost numit în 2009 adjunct într-o direcție din cadrul Consiliului Județean Prahova, iar în scurt timp a fost promovat prefect. În acea perioadă a ieșit la iveală averea impresionantă a viitorului senator: zece case și apartamente, numeroase terenuri intravilane în Ploiești, un teren de 175.000 de euro vândut propriei firme, bijuterii de 15.000 de euro și participații în treisprezece societăți comerciale.

Fugarul Sebastian Ghiță mai scapă de un dosar. Fostul deputat era acuzat că a primit comisioane de aproape 6 milioane de euro

Cariera politică și declinul averii

În 2012, Radu Oprea a fost ales senator PSD, funcție pe care a deținut-o până în 2024, în trei mandate consecutive. A ocupat și portofolii guvernamentale importante: ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, apoi ministru al Economiei, șef al Cancelariei și, în prezent, șef al Secretariatului General al Guvernului. Deși la ultimele alegeri nu a mai obținut un loc în Parlament, urmează să revină ca senator după demisia lui Florin Jianu, anunțată pe 20 octombrie.

Odată cu avansarea în funcțiile publice, declarațiile sale de avere au început să arate o diminuare constantă. În 2012, deținea cinci case și trei terenuri, dar în 2022, ca ministru al Economiei, mai avea doar un apartament de 47 mp și jumătate dintr-o casă și un teren în Ploiești, restul aparținând partenerului de afaceri Mihai Ștefănescu. Singurul capitol unde valorile au crescut a fost cel al bijuteriilor, ajunse la 40.000 de euro, și al unei datorii de încasat de aproape 3 milioane de lei.

Discrepanțe majore între declarațiile de avere

Diferențele mari între declarațiile succesive ale lui Oprea se observă și la conturi, plasamente și investiții. Dacă în 2009 dispunea de milioane de euro în conturi, ultima declarație arată că nu mai are economii pe nume propriu. A raportat doar un împrumut de aproape trei milioane de lei acordat firmei City Imobiliar SRL, deși aceasta nu mai are activitate financiară de ani buni. Culmea este că în ultima declarație nu apare nici faptul că, din luna mai, Oprea este membru al Consiliului de Administrație al companiei Engie România, având deci o sursă clară și transparentă de venit.

Penalul Ghiță, disperat că este „înțărcat” de la banul public al Capitalei. De ce dă ordine să fie atacată Anca Alexandrescu

Rețeaua de afaceri Urban și legăturile cu Sebastian Ghiță

Interesat este că, de-a lungul timpului, firmele lui Oprea și Ștefănescu au colaborat și cu Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, devenit ulterior fugar.

În 2002, cei doi au înființat la Ploiești compania MBTT Development SRL, iar între 2006 și 2011 printre asociați s-a numărat și Ghiță. Pentru o perioadă scurtă, în 2006, în firmă a intrat și p societate deținută de milionarii Gheorghe Manole și Vasile Domente, unchiul lui Ghiță. Aceștia au majorat capitalul social al firmei cu aproape 1,8 miliarde de lei. După plecarea lor, participațiile au fost împărțite între ceilalți asociați.

În 2011, înainte ca Oprea și Ghiță să devină parlamentari PSD, în firmă a apărut un nou asociat unic: Gabriela Goran, fost manager într-o altă companie a grupului Oprea-Ștefănescu. Goran a devenit ulterior consilier al lui Radu Oprea, apoi a ocupat funcții diplomatice, inclusiv la misiunea României pe lângă ONU și la Biroul Comercial-Economic din Paris. Firma pe care a condus-o a fost radiată în 2015, după faliment.

Afaceri cu deșeuri și scandaluri de mediu

Eco Burn SRL, companie fondată în 2008 de Oprea, Ștefănescu și libanezul Rami Saad, soțul Andreei Cosma, s-a ocupat de colectarea deșeurilor periculoase. Firma, considerată una dintre principalele surse de poluare din Prahova, a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe incendii și a fost sancționată de Garda de Mediu, ultima amendă fiind aplicată în urmă cu patru ani. Deși și-a mutat sediul la Deva, Eco Burn continuă să încheie contracte publice, inclusiv cu spitale.

Traseul banilor murdari: cum a spălat fugarul Sebastian Ghiță averi prin firme din Austria. Schema financiară cu ramificații în România, Austria și Republica Moldova

Dosarul penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani

În ianuarie 2016, procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pe Radu Ștefan Oprea pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, alături de Mihai Ștefănescu. Conform anchetatorilor, cei doi, administratori ai Urban Electric și ICIM SA, ar fi ajutat alte firme să deruleze operațiuni fictive, prejudiciind bugetul de stat. Procesul s-a închis rapid, după ce Oprea a achitat prejudiciul și o sancțiune administrativă. El a explicat ulterior: „Nu este un proces astăzi pe portalul Înaltei Curți de Casație și Justiție, lucrurile au fost tranșate de mult, cred că la începutul anului 2016, când o instanță, camera preliminară la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a pronunțat și a fost trimis dosarul înapoi către procuror, decizia rămânând definitivă.”

Falimente, datorii și răscumpărări

După 2012, când a devenit senator, Oprea s-a retras din majoritatea firmelor, lăsându-le pe mâna lui Ștefănescu. Multe dintre ele au dat faliment sau au fost preluate de vechi asociași ai lui Oprea.

Pe rolul instanței există un dosar de partaj judiciar, prin care Banca Transilvania cere împărțirea bunurilor pentru a recupera un credit de 1,6 milioane de euro acordat în 2007 firmei City Imobiliar. În declarația de avere, Oprea menționează că a împrumutat aceeași firmă cu trei milioane de lei, metodă pe care a mai folosit-o și în alte afaceri anterioare.

Bombă în dosarul fraudei din energie, legăturile cu Sebastian Ghiță. Câți bani a furat Darius Meșca, finul penalului-fugar, de la statul român