La conferința de presă susținută alături de liderul AUR George Simion, cu ocazia anunțului privind sjsșinerea pe care principala forță suverniată o acordă Ancăi Alexandrescu, aceasta i-a trasms un mesaj tranșant lui Sebastian Ghiță.

“Să-i transmiteți lui Sebastian Ghita ca in momentul in care voi ajunge primar la bucuresti, ii voi taia toate contractele de la Bucuresti”.

Ghiță și ai lui, campionii sifonării banului public. Cum a acaparat toate contractele bănoase cu statul?

De la implementarea Cloud-ului guvernamental al României – un proiect de importanță strategică – la platforma de bilete online pentru Loteria Română, digitalizarea și arhivarea electronică a ANAF, balansarea traficului în rețea la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și alte contracte, inclusiv cu Ministerul Justiției, firme din siajul lui Ghiță au acaparat zona bănoasă IT din țara noastră.

Tot oamenii lui Ghiță au patronat dezastrul cardului de sănătate, un sistem care dă eroare non-stop spre disperarea bolnavilor și cadrelor medicale. Cu toate că, de-a lungul timpului, reprezentanții firmelor au negat orice legătură cu fugarul, surse politice spun că Ghiță, de la câteva sute de kilometri distanță de România, trage sforile pentru a obține în continuare contracte cu statul. Căci nicăieri nu poți face mai mulți bani ca acasă, mai ales atunci când rămâi conectat la o parte din statul paralel.

Chiar fostul președinte Traian Băsescu a recunoscut, prin 2017, că avea o serie de semne de întrebare legate de firmele lui Ghiță.

“În ședință CSAT, având o zi de ordine bogată, la un moment dat am spus: „Mai, oameni buni, care e taina acestei firme din Ploiești de obține contracte în cele mai sensibile instituții ale statului?” și am spus: „Luați măsuri și închideți-i robinetul la bani.”

Fugit în Serbia chiar în ziua în care n-a mai avut protecția mandayului de Parlamenar, Ghiță a continută să imprime direcția postului de teleteleviziune pe care-l controlează, iar înantea alegrlor de anul trecut a încercat să încalece valul suveranist ca să îl dezbine.

@liviu.plesoianu Ăsta vrea acum să vă dezbine și pozează în apăratorul lui Georgescu DOAR ca să atragă voturi către Ponta! ♬ original sound - liviu.plesoianu

@liviu.plesoianu Ciutacu, de la România TV, zice că suntem "Secta lui Georgescu" și că avem "comportament TURBAT, de HAITĂ"... Și cere să i se INTERZICĂ să candideze lui Călin Georgescu! ♬ original sound - liviu.plesoianu

De la cel mai vehement critic al lui Călin Georgescu și al patrioților, pe care îi considera cu creierul cât al euglenei verzi, Victor Ciutacu, întâiul ostaș al lui Ghiță în armata de luptă contra suveranismului, îl apără acum seară de seară pe Georgescu. Ba chiar îi pune mai nou vorbe în gură lui Călin Georgescu despre Anca Alexandrescu și George Simion.

Dovada fățărniciei este însă faptul că Ciutacu nu l-a avut niciodată invitat în emisiunea lui pe fondatorul curentului suveranist. Nici ei nu mai știu când au mințit și când au spus ce au crezut cu adevărat. La fel cum a fost politica postului de la înființarea lui.