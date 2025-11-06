Investigația pornită de procurori în cazul grupului Tinmar, unul dintre cei mai mari jucători pe piața de energie are ramificații complexe, spun sursele Realitatea PLUS și ar putea ajunge și la Darius Dumitru Meșca, fost director al Electrica Furnizare și fost secretar de stat în Ministerul Economiei.

Acesta este cunoscut pentru că este finul lui Sebastian Ghiță și pentru salariile uriașe pe care le-a încasat de-a lungul anilor de la statul român.

Mai mult, în anul 2015, presa scria că una dintre firmele unchiului și asociatului lui Sebastian Ghiță ar fi beneficiat de un caiet de sarcini făcut cu dedicații. Totul, pentru a câștiga licitații la Electrica Distribuție Muntenia Nord, companie la conducerea căreia era chiar Darius Meșca.

Fost lider în PSD, finul lui Sebastian Ghiță câștiga pe vremea când era director la Electrica Muntenia în jur de 24.500 de euro pe lună. Astfel, veniturile sale totale depășeau 1,3 milioane de lei pe an.

Darius Meșca este acuzat și de faptul că ar fi ocupat din 2023 până în 2025 ilegal funcția de Director General al Electrica Furnizare, fiindcă a fost găsit incompatibil. Astfel, salariile pe care le-a primit omul lui Ghiță, și toate celelalte cheltuieli de protocol au devenit prejudicii.

Numele lui Darius Meșca a fost menționat în mai multe dosare ale lui Sebastian Ghiță. Într-unul dintre acestea, Ghiță era acuzat de sprijinire a unui grup infracțional organizat care viza fraudarea unor fonduri europene.

Într-un altul, procurorii acuzau că afaceristul fugar voia să îi dea lui Darius Meșca o parte din banii pretinși dintr-un contract cu Transelectrica. Iar potrivit presei, chiar și soția lui Meșca ar fi lucrat pentru afaceristul fugar de la televiziunea aservită.