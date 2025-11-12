În anul 2021, 9 familii au cumpărat un teren de 17.000 mp din perimetrul Moara Vlăsiei. Printre investitori se regăsesc partenera lui Nicușor Dan și fratele acesteia. Proprietarii s-au plâns că nu pot să intre în posesia parcelei pe care au cumpărat-o din cauza lipsei unui certificat fiscal.

La scurt timp după difuzarea reportajului, atât „cumnatul”, cât și sora lui, partenera președintelui, au primit documentele pe care le așteptau. Totuși, primarul din Moara Vlăsiei avertizează că Bogdan Grădinaru și ceilalți proprietari de teren, inclusiv partenera de viață a Președintelui forțează legea.

„Nu era cazul, dar dumnealor au optat pentru o variantă de a ieși din indiviziune, o dezmembrare care, din punct de vedere al autorității locale, nu că era ilegală, era forțată.”

Deși au obținut certificatul fiscal, Bogdan Grădinaru îl acuză pe primar că le forțează mâna pentru a pune utilități. De cealaltă parte, Andrei Filip, primarul din Moara Vlăsiei, susține că proprietarii terenului l-au fragmentat pentru un interes personal.

„Vina este în exclusivitate numai a lor. Dumnealor ne pun într-o situație și la final spun: Dom’le, faceți un abuz că nu ne daţi. Păi nu suntem de acord cu această dezmembrare pe care nu ne-ați adus-o la cunoștință.”

Primarul, aflat la al 5-lea mandat, este convins că legea e de partea lui. Acesta susţine că proprietarii celor 17.000 de metri pătrați vor să construiască un cartier rezidențial. Așadar, îi consideră dezvoltatori imobiliari și le cere exact ce prevede legea: plan urbanistic zonal şi investiţii în infrastructură.

Primarul din Moara Vlăsiei, Andrei Filip, a transmis în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că dacă investitorii și-ar construi cartierul rezidențial, ar fi un dezastru.

„Va fi un cartier cu minimum 9 locuințe sau cu maximum 25, un cartier situat în mijlocul câmpului, care nu beneficiază de utilități.

Un teren dezmembrat în acest fel, nebeneficiind de utilități, nu poate fi construibil atât la Moara Vlăsiei, cât și în cazul altor utilități.

În primul rând, atât primăria, cât și consiliul local nu au cum să construiască sau să investească pe terenul lor. În momentul de față, din punct de vedere financiar, nu ne permitem să extindem rețeaua de utilități până pe terenul respectiv.”

Primarul din Moara Vlăsiei subliniază că, deși în acest moment cei 9 proprietari de teren dețin acum actele, aceștia nu vor primi autorizația de construcție aferentă întrucât nu și-au respectat obligațiile care le revin.

„Trebuie respectate anumite lățimi ale drumurilor și investitorii au niște obligații de introducere a utilităților pe cheltuiala lor, pe un drum de 500 de metri lungime aflat în incinta proiectului imobiliar al lor.”

Primarul din Moara Vlăsiei spune că ridicarea complexului rezidențial ar fi un un dezastru pentru comunitate.