Sunt foarte multe suspiciuni și foarte multe semne de întrebare despre modul în care cumnatul președintelui țării a rezolvat un litigiu care trena în instanță de vreo patru ani. Totul s-a întâmplat după ce la Palatul Cotroceni a ajuns Nicușor Dan și, evident, după ce a fost difuzat și un material destul de lung la o televiziune. Miza acelui proiect în care sunt implicați atât Bogdan Grădinaru, cât și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a actualului președinte, Nicușor Dan, o reprezintă un teren care însumează 17.000 mp cumpărat în localitatea Moara Vlăsiei. Vorbind de nouă proprietari ai acestui teren care au dorit să parceleze acel teren.

Ei s-au lovit de refuzul primarului din localitate de a acorda acel certificat fiscal din cauza unor inadvertențe.

După ce a apărut acest material la o televiziune din țară și după ce președinte Nicușor Dan a ajuns acolo la Palatul Cotroceni, se pare că s-a găsit o soluție pentru rezolvarea urgentă acestei probleme.

S-a eliberat acel certificat fiscal, doar că primarul din acea localitate îi acuză pe cei nouă implicați, și anume cumnatul președintului, dar și partenera de viață acestuia, că ar fi forțat legea.