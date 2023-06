În clipa când românul obişnuit merge la cumpărături şi are de gând să îşi ia un peşte, primul lucru care îi vine în minte e peștele pangasius. E ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant. Şi, totuşi, dacă ai şti de unde provine acest peşte, te-ai mai încumeta să îl consumi, chiar dacă e aşa de ieftin?