Sistemele informatice și aplicațiile utilizate în procesul electoral sunt operaționale, iar terminalele de calculator din secții funcționează în parametri optimi, asigurând monitorizarea prezenței și centralizarea rezultatelor.​

Alegătorii pot vota exclusiv între orele 7:00 și 21:00 la secția arondată domiciliului sau reședinței declarate cu cel puțin șase luni înainte, cu prezența actualizată în timp real pe https://prezenta.roaep.ro, inclusiv pe categorii de vârstă, mediu și gen.

Rezultatele din procesele-verbale vor fi disponibile imediat după transmiterea digitală către Sistemul informatic de centralizare a datelor (SICPV).​

AEP subliniază obligația membrilor birourilor de a acționa imparțial, cu autoritate de stat, și interzice oricărei competitori electorale propaganda pe durata votării.

SIMPV și SICPV utilizează tehnologie blockchain pentru înregistrarea datelor în timp real, cu hash-uri criptografice ce garantează integritatea, transparența și trasabilitatea.