AEP confirmă: toate sistemele informatice și aplicațiile funcționează în parametrii optimi pentru alegerile locale parțiale

Sistemele informatice și aplicațiile utilizate în procesul electoral sunt operaționale (foto: arhivă)
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că toate cele 1.771 de birouri electorale ale secțiilor de votare s-au deschis duminică, la ora 7:00, pentru scrutinul local parțial din 13 localități din 11 județe și Capitală, unde sunt așteptați peste 2,1 milioane de cetățeni cu drept de vot.

Sistemele informatice și aplicațiile utilizate în procesul electoral sunt operaționale, iar terminalele de calculator din secții funcționează în parametri optimi, asigurând monitorizarea prezenței și centralizarea rezultatelor.​

Alegătorii pot vota exclusiv între orele 7:00 și 21:00 la secția arondată domiciliului sau reședinței declarate cu cel puțin șase luni înainte, cu prezența actualizată în timp real pe https://prezenta.roaep.ro, inclusiv pe categorii de vârstă, mediu și gen.

Rezultatele din procesele-verbale vor fi disponibile imediat după transmiterea digitală către Sistemul informatic de centralizare a datelor (SICPV).​

AEP subliniază obligația membrilor birourilor de a acționa imparțial, cu autoritate de stat, și interzice oricărei competitori electorale propaganda pe durata votării.

SIMPV și SICPV utilizează tehnologie blockchain pentru înregistrarea datelor în timp real, cu hash-uri criptografice ce garantează integritatea, transparența și trasabilitatea.