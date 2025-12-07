Sistemele informatice și aplicațiile utilizate în procesul electoral sunt operaționale, iar terminalele de calculator din secții funcționează în parametri optimi, asigurând monitorizarea prezenței și centralizarea rezultatelor.
Alegătorii pot vota exclusiv între orele 7:00 și 21:00 la secția arondată domiciliului sau reședinței declarate cu cel puțin șase luni înainte, cu prezența actualizată în timp real pe https://prezenta.roaep.ro, inclusiv pe categorii de vârstă, mediu și gen.
Rezultatele din procesele-verbale vor fi disponibile imediat după transmiterea digitală către Sistemul informatic de centralizare a datelor (SICPV).
AEP subliniază obligația membrilor birourilor de a acționa imparțial, cu autoritate de stat, și interzice oricărei competitori electorale propaganda pe durata votării.
SIMPV și SICPV utilizează tehnologie blockchain pentru înregistrarea datelor în timp real, cu hash-uri criptografice ce garantează integritatea, transparența și trasabilitatea.