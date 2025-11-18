Pentru a facilita informarea cetățenilor, AEP a pus registrul la dispoziție pe platforma sa oficială, www.roaep.ro, în secțiunea „Management Electoral/Geografie Electorală/Registrul Secțiilor de Votare”. Interfața permite căutări rapide după adresă sau sector. În plus, alegătorii pot verifica secția la care sunt arondați prin Registrul Electoral național, disponibil la www.registrulelectoral.ro. „Această platformă permite verificarea rapidă a secției de votare la care sunteți arondați, un pas esențial pentru a vă exercita dreptul democratic fără întârzieri”, se arată într-un comunicat al instituției.

Funcționalitatea online este accesibilă de pe orice dispozitiv conectat la internet, iar pentru cei care întâmpină dificultăți tehnice există un call-center dedicat alegerilor. Măsura vine ca răspuns la problemele din scrutinurile anterioare, când lipsa de informare a dus la cozi și nemulțumiri.

Distribuția secțiilor în Capitală

Mii de secții au fost repartizate uniform în cele șase sectoare ale Bucureștiului. De la școli și centre comunitare din zone centrale precum Universitate sau Piața Romană, până la săli de sport și cluburi culturale din cartiere precum Berceni sau Drumul Taberei, registrul asigură o acoperire echitabilă. În Sectorul 1, unde se așteaptă un număr ridicat de votanți, secțiile sunt concentrate în jurul arterelor principale, pentru a facilita accesul cu mijloacele de transport în comun.

Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a alegerilor pentru Primăria Capitalei și menține calendarul stabilit inițial de Guvern

20 de candidați pentru funcția de primar general

Publicarea registrului coincide cu finalul perioadei de depunere a candidaturilor. Luni, 17 noiembrie, nu mai puțin de 20 de candidați și-au înregistrat dosarele la Biroul Electoral Municipal (BEM), semn al interesului crescut pentru conducerea Capitalei.

Procesul de validare este în desfășurare și are termen limită 23 noiembrie. BEM verifică fiecare dosar, inclusiv semnăturile de susținere și declarațiile de avere. „Validarea va fi definitivă după această dată, permițând startul oficial al campaniei electorale propriu-zise”, au precizat surse din cadrul AEP.

Proceduri rapide și contestații

Orice neregulă descoperită poate duce la excluderea unui candidat, iar hotărârile BEM pot fi contestate în instanță. Termenul pentru depunerea contestațiilor este de doar 24 de ore de la afișarea deciziei pe site-ul oficial, procedură menită să evite blocajele în calendarul electoral. Totuși, ritmul accelerat ridică semne de întrebare privind accesul echitabil la justiție, mai ales pentru candidații independenți cu resurse limitate.