În cazul candidaturii lui Dan Cristian Popescu, fost deputat și viceprimar la sectorul 2 din partea PNL, dar trecut ulterior la PSD, Biroul Electoral a amânat luarea unei decizii, nefiind calr dacă acesta mai este sau nu membru al partidului social-democrat.

Nicușor Dan recunoaște că Anca Alexandrescu ar putea câștiga Primăria Capitalei: „Este o cursă în patru, oricare dintre candidați poate câștiga.”

De asemenea, Biroul Electoral Municipal a respins două semne electorale ale unor candidaturi depuse pentru alegerile din Capitală.