Jurnalistul Mihai Belu a declarat pentru Realitatea Plus că Stoichiță este cumătrul lui Vanghelie și a mai fost folosit „strategic” pentru alte lovituri date politicienilor

E cumătrul lui Vanghelie, dar el, cumva, nu e fost pesedist, pentru că, în 2024 a fost propunerea de ministrului Radu Ștefan Oprea pentru Consiliul de Administrație de la o companie aflată în subordinea Ministerului Economiei, o companie cu bani: Neptun-Olimp SA. A;a c[, el continuă să fie în sistemul ăsta politic, unde sunt unși în CA și AGA la companii de stat care căpușează diverse părți ale economiei României. Vorbim despre un om al sistemului care, în mod surprinzător, a contestat că Anca Alexandrescu nu este membru de partid. Practic, este contestată independența candidatului Anca Alexandrescu. Acest personaj a mai fost folosit pentru contestații legate de campanii electorale. De exemplu, anul trecut a contestat alegerile de la Buzău și Caraș Severin, în trecut i-a mai făcut lui Klaus Iohannis o plângere penală pentru că nu o schimba pe Codruța Kovesi. E vârful de lance al unui sistem pe care noi toți îl vrem schimbat și care încearcă să blocheze candidatura Ancăi Alexandrescu. Vom vedea și o contestație, motivele nu au cum să fie luate în calcul, decât dacă s-au speriat ca Anca vine si face curățenie, așa ca au activat câmpul tactic”, a declarat Mihai Belu.