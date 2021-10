„Mie mi se pare corect ca și populația să înțeleagă că este un partener în această criză. Noi, ca medici, am repetat, în nenumărate rânduri: acum este momentul să vă vaccinați, pentru că prevenția o faci înainte, nu când apare problema. Numai că trebuie să ne obișnuim, ca popor, să dăm crezare oamenilor care sunt de meserie și să ne uităm mai puțin la politică și politicieni. Totuși specialiștii au vorbit... (...) Poporul român poate fi și este înțelept. Să ne uităm la cei care știu ce vorbesc, că această pandemie e a noastră, noi trebuie să ne recăpătăm viața înapoi”, a explicat Adriana Pistol, directorul CNBSCT din cadrul INSP.

Medicul epidemiolog susține că prognoza anunțată deja pentru luna noiembrie va fi refăcută pentru că este posibil să fie vorba de un număr mult mai mic de cazuri, dar numai dacă va fi continuat ritmul accelerat de vaccinare anti-COVID-19.

„Prognoza elaborată pentru noiembrie până la începutul lunii decembrie va trebui să o refacem, pentru că au intervenit două lucruri esențiale: număr mai mare de oameni care se vaccinează și restricțiile nou introduse.

Noi ne așteptam la un maxim de 25.000 de cazuri noi zilnic și la Terapie Intensivă undeva un maximum de 4.000, în noiembrie, dar dacă acestea funcționează, restricțiile o lună, dacă vaccinarea continuă, în 10 zile, dacă se merge cu 100.000 pe zi...

Restricțiile vor rezolva intervalul de după 2 săptămâni, oricum natural a început să încetinească (epidemia - n.red.), populația a devenit imună și natural. Acest număr de cazuri (mare - n.red.) se traduce și prin imunitate in populatie, cresterea nu mai e atat de mare. Avem mari sanse sa intram in platou curând, apoi in declin, destul de lent. Spitalele nu vor simti mai repede, însă, de o lună de zile”, a explicat medicul Adriana Pistol, directorul CNBSCT.

Întrebată despre numărul românilor care au trecut în ultimele 5-6 luni prin boală, Adriana Pistol a explicat că „sunt în jur de 500.000, avem un milion cu totul, cei care au trecut prin boală”.