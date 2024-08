"Va aduceți aminte cum a fost numită judecătoarea Livia Stanciu președintă a Înaltei Curți de Casație si Justiție. In urma „cafelei” pe care a băut-o la Cotroceni, Băsescu a numit-o la conducerea ICCJ pentru a se ocupa de dosarele care veneau pe cunoscutul „coridor”. Ulterior, împreună cu Ionuț Matei, desemnat vicepreședinte al ICCJ, tot de Băsescu.

Felul in care au judecat, pe „probe indirecte”, pe „raționamente logico-juridice” sunt de notorietate. Multe dintre aceste dosare au fost alcătuite pe baza unor protocoale încheiate cu SRI si pe baza unor comandamente politice venite de la Băsescu.



Acum, Băsescu așteaptă o decizie a Curții Constituționale in legătură cu constituționalitatea legii care interzice beneficiile legii referitoare la foștii președinți daca aceștia au fost declarați colaboratori ai Securității (legea inițială – care acorda beneficiile – fusese inițiată si adoptata in timpul mandatului meu de premier!)



Întrebare: Va reuși oare Livia Stanciu care o obținut din partea „sistemului”, in 2016, un post de judecător la Curtea Constituționala – să-i întoarcă „serviciul” lui Băsescu si să-i redea beneficiile din lege, arătând că românii „știu să-si prețuiască foștii președinți”?" a scris Adrian Năstase pe blogul său.